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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.11.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Benin AB Büyükelçisi'ni 'ülkede istenmeyen adam' ilan etti

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Benin AB Büyükelçisi'ni 'ülkede istenmeyen adam' ilan etti

Afrika ülkesi Benin'de hükümet, iç işlerine müdahale etmekle suçladığı Avrupa Birliği Kotonu Büyükelçisi Nette'yi "ülkede istenmeyen adam" ilan etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Benin'de yönetim Avrupa Birliği (AB) Kotonu Büyükelçisi Oliver Nette'ye "iç meselelere çok fazla müdahil olması ve vazifesinin haricinde işlere karışması" suçlamasıyla 1 Aralık'a kadar ülkeyi terk etmesi için süre verdi.

Dışişleri Bakanlığının kendisini birçok defa uyarmasına rağmen Nette'nin ülkenin iç işlerine müdahalede ısrarcı davrandığı ve Brüksel otoritesinin arkasına sığındığı belirtiliyor.

Benin hükümeti geri adım atmadı
AB yetkililerinin kararın geri alınması için yönetimle görüştüğü fakat Benin hükümetinin geri adım atmadığı ifade ediliyor.

Öte yandan, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) üyelerinden Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, iki hafta önce yaptığı açıklamada, sömürge parası CFA frangından yeni para birimi "eco"ya geçecek Batı Afrika ülkelerinin, Fransız Merkez Bankasında tutulan rezervlerini kısa sürede geri çekeceğini duyurmuştu.

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