‘Beni bilerek ölüme itti’

OLAY 21 Temmuz 2017’de İlknur Reiche’nin işlettiği Oberasbach’daki dondurma dükkanının önünde oldu. Türk-Alman Kadınlar Kulübü üyesi Reiche, dükkanının önündeki ‘plastik çöp’ yazan kutuya bir kadının farklı çöp attığını görünce uyardı. Aralarında tartışma başlayınca, olaya, kadının 30 yaşındaki nişanlısı Bernd K. da dahil oldu. İlknur Reiche ile kızına sözlü ve fiziki saldırıda bulunan Bernd K., nişanlısıyla birlikte, “Ben Almanım. Polis bizi destekler. Defolun, ülkenize gidin” diyerek, olay yerinden uzaklaştı.

İlknur Reiche ise durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis memuru, saldırganın bir daha gelmesi durumunda fotoğrafının çekilmesini önerdi. Polisin dediği Bernd K., olaydan yaklaşık 45 dakika sonra yine geldi. Reiche saldırganın fotoğrafını çekmeye çalışırken bu kez de aralarında “Fotoğraf çekersin, çekemezsin” tartışması başladı.

ERTESİ GÜN UYUŞTURUCU ALDI

Park halindeki iki araç arasında bulunan boşlukta başlayan fiziki saldırıda sanık, sol taraftan hızla gelen siyah aracı görünce İlknur Reiche’yi caddeye, aracın önüne itti. Aynı anda aracı gören Reiche’nin ve aracın sürücüsünün refleksi, aracın tekerinin Reiche’nin kafasının üstünden geçmesini önledi. Olaydan sonra göz altına alınan ve sorgusundan sonra serbest bırakılan sanık, bir gün sonra kiraladığı araçla Halle kentine gidip burada kendi kullanacağı ve pazarlayacağı büyük miktarda uyuşturucu temin etti ve yakalandı.

O OLAYA SADECE 2 YIL HAPİS

Olayla ilgili görülen davada hem hakim hem de mahkeme heyeti ilginç bir karara imza attı. Mahkeme, İlknur Reiche’yi öldürmeye teşebbüs eden Bernd K. hakkında sadece iki yıl hapis cezası verdi. Hakim Dieter Weidlich, savcı tarafından ölüme teşebbüs, yabancı düşmanlığı söylemleri ve uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan ve hakkında 9 yıl 6 ay hapis cezası istenen sanığın söylemlerinin net bir şekilde yabancı düşmanlığı söylemlerle bağdaşmadığını söyledi.

Uyuşturucu bağımlısı Bernd K.’nın aynı zamanda uyuşturucu ticareti yaptığını, fakat uyuşturucu çetelerinin ortaya çıkarılmasında emniyete yardımcı olduğunu göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, 4 yıl hapis cezasına verdi. Sanığın uyuşturucudan kurtulması için ayrıca 24 ay terapi göreceğini açıkladı. Hakim, İlknur Reiche’yi bilerek arabanın üstüne iterek öldürmeye teşebbüs eden sanığa bu olaydan dolayı ise sadece 2 yıl hapis cezası verdi.

İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLAMAZ

Karara tepki gösteren İlknur Reiche ise şunları söyledi: “Ben artık Alman adaletine güvenmiyorum. Savcının iddianemesi, tanıkların ifadesi ortada. Mahkeme heyeti neye dayanarak böyle bir ceza verdi anlamış değilim. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Bugün hayatta olmamı araç sürücüsünün refleksine borçluyum. Sürücü aracın direksiyonunu sola çevirmeseydi, belki bu gün hayatta olmayabilirdim. Sanığın Alman olması başkalarını ölüme itmesi anlamına gelmiyor. Avukatımla kararın gerekçelerini sakin bir kafayla gözden geçireceğiz. Gerekirse itiraz etme hakkımı kullanacağım.”