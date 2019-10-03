‘Benden iyilerine layıksın hayatım’
İki yıllık birlikteliklerinden 22 aylık bir kız bebekleri olan ABD’li milyarder iş insanı ve model Kylie Jenner (22) ile rap’çi Travis Scott (28), ilişkilerine ‘ara verdiklerini’ açıkladılar.
En son ağustosta Scott’ın hayatını konu alan belgeselin galasında birlikte görüntü veren çift, kızlarının sorumluluğunu da yarı yarıya paylaştıklarını bildirdiler. Kylie Jenner’ın, Justin ve Hailey Baldwin Bieber’ın düğününe yalnız katılması da dünya basınının dikkatini çekti.
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