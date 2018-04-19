‘Ben ondan daha fazla casusum’
ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı pastör Andrew Craig Brunson hakkında tweet attı.
Trump’ın dün sabaha karşı paylaştığı ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin de retweet ettiği mesajda şu ifadeler yer aldı: “Amerika’da iyi bir beyefendi ve Hıristiyan lider olan pastör Andrew Brunson, Türkiye’de sebepsiz yere yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ama ben ondan daha fazla casusumdur. Umarım, ait olduğu evine, güzel ailesine dönmesine izin verilir.”
Brunson pazartesi günü hâkim karşısına çıkmış, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti pastörün tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Brunson, mahkemede, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmelerinde Brunson’ın serbest bırakılmasını talep etmişti.
ZAMANI GELDİ
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Twitter’dan Brunson’ın eşiyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Pence, Türkiye’deki davayı takip ettiklerini belirterek, “Rahip Brunson, ailesi, dostları ve cemaatiyle yeniden bir araya gelmesi gereken iyi ve dindar bir adamdır. Türkiye hükümetinin onu serbest bırakma zamanı geldi” yazdı. ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Wess Mitchell ise Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’ndaki açıklamasında, Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde, Kongre’nin Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye’ye yönelik muhtemel tedbirler konusunda fikir teatisi yaptığını vurguladı.
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