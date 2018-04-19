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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
NEW YORK
19.04.2018 - 01:19, Son Güncelleme:

‘Ben ondan daha fazla casusum’

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‘Ben ondan daha fazla casusum’

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı pastör Andrew Craig Brunson hakkında tweet attı.

Trump’ın dün sabaha karşı paylaştığı ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin de retweet ettiği mesajda şu ifadeler yer aldı: “Amerika’da iyi bir beyefendi ve Hıristiyan lider olan pastör Andrew Brunson, Türkiye’de sebepsiz yere yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ama ben ondan daha fazla casusumdur. Umarım, ait olduğu evine, güzel ailesine dönmesine izin verilir.”

Brunson pazartesi günü hâkim karşısına çıkmış, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti pastörün tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Brunson, mahkemede, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmelerinde Brunson’ın serbest bırakılmasını talep etmişti.

ZAMANI GELDİ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Twitter’dan Brunson’ın eşiyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Pence, Türkiye’deki davayı takip ettiklerini belirterek, “Rahip Brunson, ailesi, dostları ve cemaatiyle yeniden bir araya gelmesi gereken iyi ve dindar bir adamdır. Türkiye hükümetinin onu serbest bırakma zamanı geldi” yazdı. ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Wess Mitchell ise Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’ndaki açıklamasında, Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde, Kongre’nin Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye’ye yönelik muhtemel tedbirler konusunda fikir teatisi yaptığını vurguladı.

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