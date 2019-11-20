Ben de kurbanım
ABD’de kaldığı hapishanede intihar ettiği açıklanan ancak ölümü üzerine şüpheler bulunan milyarder işadamı Jeffrey Epstein’in kurbanlarından biri olduğunu öne süren Jane Doe (31) takma isimli kadın ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı.
Doe,15 yaşındayken Epstein’in New Mexico’daki evine özel jetle götürüldüğünü ve Epstein ve iş arkadaşı tarafından başka küçük yaştaki kızlarla burada defalarca istismara uğradığını iddia etti. Doe’nun kolundaki, “Epstein intihar etmedi” yazılı bileklik dikkat çekti. Doe ayrıca Epstein ile ilişkileri nedeniyle topa tutulan İngiltere Kraliyet Ailesi’nden Prens Andrew’ün de milyarder işadamı tarafından ‘yem’ olarak kullanıldığını öne sürdü.
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