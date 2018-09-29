Bellevue Sarayı’nda resmi karşılama
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in davetlisi olarak Almanya’ya giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için Bellevue Sarayı’nda askeri tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan askeri tören öncesi Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender tarafından Bellevue Sarayı’nın kapısında karşılandı. Erdoğan daha sonra burada ‘Cumhurbaşkanlığı Özel Defteri’ni imzaladı. İki cumhurbaşkanı milli marşların okunmasının ardından askeri tören kıtasını selamladı.
Erdoğan ve Steinmeier törenin ardından basına kapalı görüşmeye geçti. 1 saat 20 dakika süren görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmenin ardından Steinmeier Erdoğan’ı kapıya kadar uğurladı.
Erdoğan’a Almanya ziyaretinde sekiz bakan, bakan yardımcıları, milletvekilleri, danışmanlar, işadamları, gazeteciler olmak üzere yaklaşık 400 kişilik heyet eşlik ediyor.
KÖLN’DE CAMİ AÇILIŞI
Berlin temasları kapsamında bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel’le yeniden bir araya gelecek olan Erdoğan, ardından Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’ne (DİTİB) ait Merkez Camisi’ni açmak için Köln’e geçecek.
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