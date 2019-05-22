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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
22.05.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

"Belki de AB, Türkiye'yi yeniden kazanmalı"

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"Belki de AB, Türkiye'yi yeniden kazanmalı"

İtalya'da sağ görüşlü Forza İtalya partisinin lideri ve 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aday olan Silvio Berlusconi, "Belki de Avrupa Birliği (AB), Türkiye'yi yeniden kazanmalı." dedi.

İtalya'da 3 dönem (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011) başbakan olarak görev yapan 82 yaşındaki Berlusconi, aday olduğu AP'nin geleceğine ilişkin düşüncelerini İtalyan devlet televizyonu Rai'de yayınlanan "Porta a Porta" programında anlattı.

"AB'nin dış politikada çok hatalı hareket ettiğini, ABD yönetiminin yanlış kararları ve ticaret savaşı karşısında güçsüz kaldığını" savunan Berlusconi, dış politika ve savunma konularında AB'nin tek ses olması gerektiğini ifade etti.

Berlusconi, AB'nin Rusya ile olan ilişkilerini düzeltmesi ve belki de Türkiye'yi yeniden kazanması gerektiğini vurguladı.

Silvio Berlusconi ayrıca AP seçimlerinde oylarını artırması beklenen aşırı sağ için, "Eğer merkez sağ ile anlaşmazlarsa izole olur ve hiçbir şey yapamazlar." değerlendirmesinde bulundu.

AP SEÇİMLERİNE ADAY OLAN İTALYANLARDAN 36'SI MEVCUT DURUMDA ÜLKESİNDE SİYASİ GÖREV YAPIYOR

Öte yandan, 750 parlamenteri ve bir başkanı olan AP'ye Almanya ve Fransa'nın ardından en fazla parlamenter gönderen üçüncü ülke olarak öne çıkan İtalya'da, AP seçimleri adayları arasından 36'sının mevcut durumda ülkede siyasi görevde bulunması dikkati çekiyor.

Aralarında aşırı sağcı Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, sağ görüşlü İtalyan Kardeşliği partisi lideri ve milletvekili Giorgia Meloni'nin de olduğu 10 milletvekili, 7 senatör ve 19 bölgesel yönetim üyesi AP seçimlerinde yarışıyor.

İtalyan yasalarına göre bir kişi hem AP'de hem de İtalya'da siyasi görev alamazken, aday olan söz konusu 36 kişinin gelecek pazar günü yapılacak AP seçimlerini kazanmaları halinde tercih yapmaları gerekiyor.

Mevcut durumda İtalya'nın AP'de 73 sandalyesi bulunurken, Brexit'in yürürlüğe girip İngiltere'nin ayrılması halinde bu sayının 76'ya çıkması öngörülüyor.

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