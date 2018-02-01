Belge savaşı

ABD Başkanı Donald Trump ile Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) arasında yeni bir kriz çıktı. Trump yönetimi, FBI’a ait 4 sayfalık bir belgeyi kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor. İddialara göre belge, FBI ve Adalet Bakanlığı’nın, Rusya ile Trump’ın seçim kampanyası arasındaki bağlantılara dair kanıtlanmamış iddiaları içeren bir dosyaya dayanarak, Trump’ın ekibindeki bir yetkiliyi takip izni aldığını gösteriyor. Belgenin açıklanması pazartesi günü Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’ndeki oylamada kabul edilmişti. Son karar Beyaz Saray’a ait. FBI ise nadir görülen bir şekilde önceki gün açıklama yaparak durumdan endişesini bildirdi. Açıklamada, “Komitenin açıklanması için oyladığı belgeyi inceleme konusunda FBI’a kısıtlı imkân sunuldu. Belgenin içinden çıkarılan kısımların belgenin doğruluğunu temelden etkileyeceği konusunda derin endişelerimiz var” denildi. Washington Post, FBI Başkanı Christopher Wray’in özel olarak Beyaz Saray’ı belgenin ifşa edilmemesi için uyardığını ancak talebi reddedilince bu kez FBI’ın yazılı bir açıklama yaptığını duyurdu.

‘BELGE DEĞİŞTİRİLDİ’ İDDİASI

Demokratlar da oylanan belgenin üzerinde Beyaz Saray’a gönderilmeden önce gizlice değişiklikler yapıldığını iddia ediyor. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Üyesi Adam Schiff, Twitter’dan yaptığı açıklamada Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nin Cumhuriyetçi Partili Başkanı Devin Nunes’in oylanan belge üzerinde maddi değişiklikler yaptığını ileri sürdü. Söz konusu değişikliklerin komite tarafından onaylanmadığını vurgulayan Schiff, “Beyaz Saray’ın incelediği belge Komite’nin açıklanması için onayladığı belge değil” ifadelerini kullandı. Demokratlar, Trump yönetiminin belgeyi kamuoyuna açıklayarak Trump’ın kampanya yetkililerinin Rusya ile bağlantısına dair süren soruşturmayı itibarsızlaştırma çabasında olduğunu düşünüyor. Demokrat Partililerin itirazlarına karşı ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Devin Nunes sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada belgedeki değişikliklerin küçük düzeltmeler olduğunu, bunlar arasında ‘gramer hataları ve FBI ve Demokratların istediği iki düzeltme’ bulunduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Salı gecesi yaptığı ‘Birliğin Durumu’ konuşmasının ardından Cumhuriyetçi Partili bir vekile kendisinin ‘yüzde 100’ belgenin yayınlanmasından yana olduğunu söylerken duyulmuştu. Ancak Beyaz Saray’dan belgenin yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda farklı sesler geliyor.

‘HER ŞEY ORTADA OLSUN’

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Amerikan CNN kanalına yaptığı açıklamada “Her zaman bir şans var” diyerek belgenin gizli tutulabileceğini de ima etti. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly ise Fox News’e yaptığı açıklamada “Sayın Trump her şeyin ortada olmasını istiyor, böylece Amerikan halkı kendi kararını verir. Eğer sorumlu tutulacak insanlar varsa, öyle olsun. Çok kısa zaman içinde açıklanacağını düşünüyorum. Tüm dünya onu (belgeyi) görebilir” diye konuştu.

DOSYAYI İNGİLİZ AJAN HAZIRLADI

FBI’ın Trump’ın kampanyasındaki bir yetkiliyi takip etmek için eski İngiliz istihbarat ajanı Christopher Steele tarafından hazırlanan dosyayı delil olarak sunduğu iddia ediliyor. Steele, Trump hakkında bu bilgileri ABD Başkanlık yarışındaki Hillary Clinton’ın kampanyasından para alarak hazırlamıştı. FBI ve Adalet Bakanlığı yetkilileri, Trump’ın ekibindeki hedef ismi izlemeye almak için Yabancı İstihbarat İzleme Yasası’ndan yararlandı. Ancak iddialara göre FBI ve Adalet Bakanlığı, yasadan yararlanmak için başvuru yaptıkları mahkemeye söz konusu dosyanın Demokrat Parti’nin finanse ettiği bir araştırma olduğunu söylemedi. FBI’ın kanıtlanmamış iddialar içeren bu dosyaya göre hareket ettiği doğrulanırsa bunun Özel Savcı Robert Mueller’in yürüttüğü soruşturmayı olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.