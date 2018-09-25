Belçika’yla da normalleşme
Almanya ve Hollanda’nın ardından bir AvBrupa Birliği ülkesiyle daha normalleşme sinyali geldi.
Türkiye ve Belçika, yaklaşık iki yıldır olumsuz bir çizgiye sahip olan ilişkileri normalleştirme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Belçika Başbakanı Charles Michel’in New York’ta yaptıkları, oldukça uzun ve tarafların pozisyonlarını masaya net şekilde taşıdığı önceki günkü görüşmede işbirliğinin arttırılması, iki yıldır askıda olan adalet, dışişleri ve içişleri alanlarını kapsayan üçlü mekanizmanın yeniden işletilmesi kararı çıktı.
‘DOBRA DOBRA’
Kaynakların ‘dobra dobra’ olarak niteledikleri görüşmede derinlemesine ele alınan konu başlıklarının başını Türkiye ile AB arasındaki ilişkinin geleceği çekti. Son dönemde özellikle Türkiye’nin AB süreci konusundaki açıklamalarıyla Ankara’nın tepkisini çeken Michel, görüşmede hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanında yaşanan olumsuzlukları öne çıkardı. Türkiye ise AB’nin göç krizi bağlamındaki sözlerini yerine getirmemesinden, darbe girişiminin yeterince ciddiye alınmamasından ve PKK ile mücadelede yeterli destek verilmemesinden yakındı. Diplomatik kaynakların, ‘alışık olunmadığı kadar’ uzun olarak tanımladıkları 1 saat 15 dakika kadar süren görüşmede, DEAŞ ile mücadele de önemli yer tuttu. Michel basına yaptığı açıklamada, “Biraz yavaşlamış olan işbirliğini özellikle çok kısa sürede farklı güvenlik birimlerimiz arasında toplantılar düzenleyerek yeniden başlatma kararı aldık” dedi. Görüşmede ele alınan diğer konu başlıklarını ise Türkiye’nin Suriye’deki rolü, Rusya-Türkiye ilişkileri, ABD’yle yaşanan gerginlik ve göç oluşturdu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle