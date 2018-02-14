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    Belçika'dan şaşırtan PKK kararı!

    AA
    14.02.2018 - 07:36 | Son Güncelleme:

    Belçika Yargıtayı, alt mahkemenin 'PKK'lıların terörden yargılanamayacağı' yönündeki kararını bozdu.

    Edinilen bilgiye göre, Belçika Federal Savcılığı’nın istinaf mahkemesinin "PKK'lıların terörden yargılanamayacağı" yönündeki kararına itirazı, Yargıtay tarafından karara bağlandı.

    Karara göre, alt mahkemenin kararı bozularak, dosya soruşturma dairesine iade edildi.

    PKK'LILARIN YARGILANMASININ ÖNÜ AÇILDI

    Yargıtayın, savcılık itirazı üzerine vermiş olduğu karar doğrultusunda, PKK terör örgütünün Avrupa'daki üst düzey yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 kişinin terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanmasının önü açıldı.

    Kasım ayı başında, Belçika Federal Savcılığının temyiz mahkemesine yaptığı itirazda, "silahlı mücadele ve terör örgütü" ayrımını yapan ilgili kanunun PKK'lılara uygulanamayacağı, suçlanan PKK'lıların yaptıklarının terör eylemi olduğu belirtilmişti.

    Etiketler: Belçika , TERÖR , PKK
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