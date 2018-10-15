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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.10.2018 - 16:07, Son Güncelleme:

Belçika'daki seçimlerde Türk kökenli adayların başarısı

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Belçika'daki seçimlerde Türk kökenli adayların başarısı

Belçika'daki yerel seçimlerde yarışan 100'den fazla Türk kökenli adaydan en az 27'si belediye meclislerine girmeye hak kazandı.

Belçika'da dün yapılan yerel seçim sonuçlarına göre, 100'den fazla Türk kökenli adaydan en az 27'si belediye meclislerinde yer bulurken, Emir Kır Brüksel'in Saint-Josse belediye başkanlığına yeniden seçildi.

Brüksel’in ikinci büyük belediyesi Schaerbeek’de Sadık Köksal 2 bin 177 oy ile belediye başkanından sonraki en yüksek oyu alırken, Köksal'ın yanı sıra Mehmet Bilge, Emel Doğancan Kotaoğlu, Emel Köse, Yusuf Yıldız, Hasan Koyuncu, Emin Özkara, İbrahim Dönmez, Döne Sönmez ve Mehmet Bilge de farklı partilerin listelerinden seçilen adaylar arasında yer aldı.

Bu arada, Köksal'ın belediye başkanlığı yardımcılığına devam etmesi bekleniyor.

Geçen 6 yıl boyunca Brüksel'in en küçük belediyesi Saint-Joss'un belediye başkanlığını yürüten Emir Kır da tekrar belediye başkanlığına seçilerek önemli bir başarıya imza attı. Buna göre, Saint-Joss'ta biri başkan olmak üzere 8 Türk kökenli belediye meclisine seçildi.

Brüksel Merkez Belediyesinde Sosyalist Parti listesinden aday olan Şevket Temiz de seçilen Türk kökenli adaylardan.

Brüksel'in Evere Belediyesi Meclis üyelikleri için aday olan Ali İnce ve Belma Tek de seçilenler arasında bulunuyor.

Flaman Hristiyan Demokratlar (CD&V) partisi listesinden Gent kentinde seçime katılan Veli Yüksel, belediye meclisine girmeye hak kazandı.

Anvers kentinde seçimlere Yeşiller Partisi listesinden katılan Meryem Almacı, 8 bin 414 oy toplayarak önemli bir başarıya imza attı ve belediye meclisine seçilen adaylar arasına girdi. Aynı kentten Güler Turan da parti listesinde kendine yer bularak seçildi.

Başkente bağlı Anderlecht belediyesinde de Abdurrahman Kaya, Mustafa Ulusoy ve Mustafa Yaman belediye meclisine girmeye hak kazandı.

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