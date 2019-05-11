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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AP
11.05.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Belçika’da yerel seçimlerde usulsüzlük nedeniyle seçim sonuçları iptal edildi

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Belçika’da yerel seçimlerde usulsüzlük nedeniyle seçim sonuçları iptal edildi

Belçika’nın 14 Ekim 2018’de de yapılan yerel seçimlerde Limburg eyaletinde yer alan Bilzen şehrinde oy sayımında hata yapıldığı gerekçesiyle yeniden seçim yapılacak.

Belçika’nın Limburg eyaletinde yer alan Bilzen şehrinde yapılan son yerel seçim sonuçları, oy sayımında hata yapıldığı gerekçesi ile Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi.

Geçtiğimiz yıl 14 Ekim’de yapılan yerel seçimlerde oy sayımında hata yapıldığı gerekçesi ile Yeşiller Partisi ve yerel Bilzen ile Durur Duyanlar Partisi itirazda bulunmuştu. Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisinin çoğunluğu temsil ettiği yeni mecliste AP eski Milletvekili Frieda Brepoels belediye başkanlığını üstlenmişti.

Bilzen şehrinin ünlü politikacılarından biri olan ve uzun yıllar belediye başkanlığı yapan Johan Sauwens tarafından seçim sonuçlarına yönelik sayımda usulsüzlük yapıldı itirazını değerlendiren yüksek mahkemenin verdiği karar Belçika gündemine bomba gibi düştü. Bilzen’de seçmenler 16 Haziran’da tekrar sandık başına gidecek.

“DANIŞTAY’IN VERDİĞİ KARARDAN MEMNUNUM”

CD&V partisinden Jojan Sauwens, danıştay'ın verdiği karardan memnun olduğunu söyledi. Sauwens, " Seçimlerde oy sayımında hata yapıldığından dolayı şikâyetçi olduk. Çünkü belediye meclisinde önemli bir sandalye için beş oy farkı vardı ve çok sayıda usulsüzlük bildirildi. Seçimleri denetleyen konsey seçimlerin geçersiz olduğuna karar vermiş ve seçimlerle ilgili incelemelerin yapılacağını bildirmişti. İncelemeler sonucunda çeşitli listeler arasında sandalye dağılımını etkileyebilecek çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. Danıştay seçimin tekrarlanması yönünde kararını verdi. Hiç kimse kısa zamanda böyle tekrar sandığa gitmek istemez. Elbette rahatsız edici bir durum. Ancak yüksek mahkemenin kararı Bilzen’de yaşayan seçmenler için bir kazanç olarak görülmeli. Çünkü oy sayımında seçim sonucunu ciddi bir şekilde etkileyecek yanlışlıklar yapıldı. Şimdi bu durumu düzeltmek ve seçmenin gerçek iradesini yansıtma şansı doğdu. Gelişmelere bu açıdan bakmak gerekir’’ dedi.

NEUFCHATEAU SAKİNLERİ DE TEKRAR SANDIĞA GİDECEK

Belçika’nın Lüksemburg Eyaleti Valisi Olivier Schmitz geçtiğimiz 14 Ekim’de yapılan Neufchâteau şehrindeki belediye seçimlerinin sonuçlarını geçersiz kıldı. Vali Schmitz, yerel seçimin sonuçlarını geçersiz sayması nedeniyle Neufchâteau halkı tekrar sandık başını gidecek. Neufchâteau'da Belediye Başkanı Dimitri Fourny'nin 14 Ekim yerel seçimlerinde olası bir seçim sahtekarlığından şüpheleniliyor.

Fourny’ın yaşlılar yurdunda kalan sakinler adına oy kullandığı veya yanlış yönlendirdiği için seçimleri tekrarlanacağı belirtildi. Bu nedenle Neufchâteau sakinleri en geç 16 Haziran'da tekrar oy kullanacak. Vali Schmitz, 56 oyun geçersiz sayılması gerektiğine inanıyor.

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