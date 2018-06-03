Belçika’da Türkçe derse karşı çıktı
BELÇİKA’da Flaman milliyetçisi N-VA partisinden Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, Gent şehrinde Türk asıllı öğrencilere okul sonrası Türkçe dersi verilmesine tepki gösterdi.
Belçika’nın Flamanca De Standaart gazetesine göre Demir, Gent Belediyesi’nin, Türk öğrencilere okul sonrası Türkçe dersleri için sınıf tahsis etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Demir’in adı terör örgütü PKK’nın düzenlediği etkinliklere katılmasıyla gündeme gelmişti.
Demir, PKK’ya sempati duymadığını söylemişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle