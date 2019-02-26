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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
26.02.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Belçika’da Türk öğrenciler ile polis arasında kavga

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Belçika’nın Lokeren kentinde Türk gençler ile polis arasında kavga yaşandı. Çıkan yumruklu kavgada 2 genç ve 2 polis yaralanırken, geçlerden biri defalarca polis köpeği tarafından ısırıldı. Kavganın ardından aşırı sağcı Belçikalılar, Belediye Meclisi oturumunu bastı.

Belçika’nın Lokeren kentinde Kraliyet Teknik Atheneum Okulu çıkışında öğrenciler arasında kavga çıkacağı ihbarını alan polis okul önüne giderek kimlik kontrolü yapmaya başladı. Kontrol sırasında polis, 17 yaşındaki Türk asıllı iki genci kimlik taşımadığı için tersten kelepçelemek istedi. Kelepçe takılmasına tepki gösteren gençlerden biri, direnip polise yumruk atınca, yere yatırıldı. Diğer genç ise kelepçe takan polisi yumruklamaya başladı. Polislerden birinin, polis köpeğini gencin üzerine salmasıyla birlikte gençlerden birinde ciddi yaralar meydana geldi.

AŞIRI SAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNU BASTI

Aşırı sağcı Voorpost örgütü mensupları, Belediye Meclis Toplantısı başlamadan önce, belediye binası girişinde “Çok kültürlülük saçmalıktır” ve “Şimdi göçü durdurun” gibi çeşitli sloganlar attı. Belediye Meclisi toplantısının başlamasıyla Voorpost örgütü mensupları, toplantının yapıldığı salona gelerek sloganlar atmaya devam etti. Meclis üyelerinden birinin, protestoculardan birisinin elindeki kağıdı yutmasıyla tansiyon yükseldi. Polis, protestocuları salondan çıkardı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN SÜKÜNET ÇAĞRISI

Kavgadan sonra 2 öğrenci darp ve 2 polis ise çalışmaz raporu aldı. Kavgada 2 çocuk ve 1 yetişkin tutuklanırken, mahkemeye çıkarılan 3 genç şartlı tahliye edildi.

Lokeren Belediye Başkanı Filip Anthuenis, polis şefi ve okul yönetimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Anthuenis, sükunet çağrısında bulunurken, polise karşı şiddetin hoş görülemeyeceğini de vurguladı. Anthuenis, "Bir kontrol sırasında, polisle normal bir şekilde iş birliği yapan herkes normal şekilde muamele görür. Ancak buradaki durum tam olarak böyle değildi. Oysaki polis memurları, davranmaları gerektiği gibi davrandı" ifadelerini kullandı.

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