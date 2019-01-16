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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
16.01.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Belçika’da Türk Belediye Meclis Üyesi partisinden ihraç edildi

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Belçika’da Türk Belediye Meclis Üyesi partisinden ihraç edildi

Belçika’da Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam, insan kaçakçılığı gerekçesiyle Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi'nden ihraç edildi.

Flaman Mechelen kenti belediye meclis üyesi Türkiye kökenli Süryani asıllı Melikan Kucam, insan kaçakçılığı nedeniyle hakkında soruşturma açılması ve 48 saatlik tutukluk süresi sebebiyle mensubu olduğu Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi'nden ihraç edildi. Mechelen Belediye Meclisi Üyesi Melikan Kucam'ın göçmenlere 350 euroluk vizeleri 10 bin euroya sattığının ortaya çıkması ve insan kaçakçılığı, haraç ve dolandırıcılıktan dolayı tutuklanması Belçika gündemine bomba gibi düştü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anvers Savcılığı, "Mechelen Belediye Meclisinin N-VA'lı üyesi Melikan Kucam, insan kaçakçılığı, organize suç, rüşvetçilik ve haraç kesme şüphesiyle yakalandı" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda Süryani'nin yaşadığı Mechelen kentinde, Süryani toplumuyla yakın ilişkileri olan 44 yaşındaki Melikan Kucam’ın Suriye ve Irak’taki Hristiyanlara insani vize verilmesi konusunda usulsüzlük yaptığı, normalde 350 euro karşılığında verilen insani vizeler için 2 bin ila 10 bin euro arasında ücret aldığı iddia edildi. Gözaltı kararının ardından aşırı milliyetçi N-VA Partisi'nden, Kucam'ın partiyle ilişiğinin kesildiği duyuruldu.

"KUCAM HAKKINDA ŞİKAYETLER ALMAYA BAŞLADIM"

Mechelen Belediye Başkanı Bart Somers, "Melikan Kucam, Asur ve Süryani Hristiyan cemaati içinde çok fazla saygı gören birisiydi. Fakat son zamanda Kucam hakkında şikâyetler almaya başladım. Suriye ve Irak’taki Hristiyanlara insani vize verilmesi konusunda usulsüzlük yaptığı yönünde gelen şikâyetleri polise bildirmeleri ve suç duyurusunda bulunmaları yönünde tavsiyede bulundum. Siyasilerin olaya müdahil olmaması en doğru karar ve Anvers Savcısı zaten gerekeni yapmakta. Anvers Savcısı, Kucam’ın insan kaçakçılığı, suç örgütü, pasif rüşvet ve haraç alma suçlamasıyla suçlandığını belirtti. Henüz yargısı kesinleşmediği sürece suçlu değil zanlı diyebilirim" dedi.

"2015’DEN İTİBAREN SURİYELİ HRİSTİYANLAR'A KAPILARIMIZI AÇTIK"

Belçika’nın eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken, "Belçika'nın 2015 yılından bu yana 903 Hristiyan Suriyeli sığınmacıya kapılarını açtı. Irak ve Suriye’den Hristiyanların insanı vizelerin verilmesi yönünde Kucam, kabinemize yardımcı oldu. Kendisini çok iyi birisi olarak bilirdim. Hakkındaki suçlamalar karşısında şok oldum. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. DAEŞ terör örgütünün katliamı karşısında ölümle burun buruna kalan Hristiyanları yardım etmek için çaba sarf ettiğimiz bir dönemde Kucam’ın görevini kötüye kullanması elbette çok üzücüdür" diye konuştu.

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