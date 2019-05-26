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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
26.05.2019 - 17:50, Son Güncelleme:

Belçika'da sarı yelekliler seçim günü sokaklardaydı

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Belçika'da sarı yelekliler seçim günü sokaklardaydı

Belçika'da sarı yeleklilerin yürüyüşünün gölgesinde yapılan seçimlerde oy verme işlemi klasik oylamalı sandıklarda ve elektronik oylamalı sandıklarda sona erdi.

Belçika'da 8 milyondan fazla seçmen, Avrupa Parlamentosu (AP) ile federal ve bölgesel parlamentolardaki vekillerini seçmek için sandık başına gitti.

Başkent Brüksel'deki sarı yeleklilerin yürüyüşünün gölgesinde yapılan seçimlerde oy verme işlemi klasik oylamalı sandıklarda Türkiye saatiyle 15.00'te, elektronik oylamalı sandıklarda 17.00'de sona erdi.

Belçikada sarı yelekliler seçim günü sokaklardaydı

Belçika Başbakanı Charles Michel, oyunu Valon Bölgesine bağlı Wavre belediyesinde kullandı.

Öte yandan, Brüksel'deki Kuzey Tren Garı önünde toplanan bir grup sarı yelekli slogan atarak, kent merkezine doğru yürüdü.

Çevredeki binalara zarar veren ve taşkınlık yapan göstericilere polis biber gazı ile müdahale etti.

Belçikada sarı yelekliler seçim günü sokaklardaydı

TÜRKLER DE YARIŞIYOR

Seçimlerde onlarcası Türk kökenli olmak üzere yaklaşık 8 bin aday, farklı parlamentolara girebilmek için yarışıyor.

Federe yapılı Belçika'da nüfusun yüzde 60'ının yaşadığı Flaman kesiminin bağımsızlığından yana Yeni Flaman İttifakı (N-VA), 2010 yılındaki genel seçimlerden birinci parti çıkmasına rağmen koalisyon pazarlıklarına girmek istemeyince ağır bir siyasi kriz yaşanmış, ülke 541 gün hükümetsiz kalarak bu alanda dünya rekorunu kırmıştı.

Felemenkçe ve Fransızcaya ilaveten 80 bin kişilik otonom Alman toplumu nedeniyle Almancanın da resmi dil olduğu Belçika'da bölgeler arasında yaşanan dil ve gelir paylaşımı eksenli anlaşmazlıklar hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Belçika'da hükümetsiz kalma süresi 2007 yılında 194 gün, 1988 seçimlerinin ardından 148 gün, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün ve 1992 seçimlerinde 102 gün olmuştu.

Seçim sonuçlarının 19.00'dan (TSİ) itibaren açıklanması bekleniyor.

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