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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerBelçika'da kanser tedavisi görenler 'engelli' haklarından yararlanacak
Dünya Belçika'da kanser tedavisi görenler 'engelli' haklarından yararlanacak
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12.03.2018 - 17:17, Son Güncelleme:

Belçika'da kanser tedavisi görenler 'engelli' haklarından yararlanacak

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Belçika'da kanser tedavisi görenler 'engelli' haklarından yararlanacak

Belçika İş Mahkemesi, kanser hastalığının tedavisi sonrası ortaya çıkan kalıcı etkileri "bedensel engel" olarak kabul etti. Bu kararla, kanser tedavisi görenler, çalışma hayatında engelliler için tanınan haklardan yararlanabilecek.

Belçikada kanser tedavisi görenler engelli haklarından yararlanacak

Karar, lenf benzeri kanseri tedavisi gören bir kadın çalışanın açtığı dava sonucu alındı. Bir mağazalar zincirinde çalışan Maike H., 6 ay süren kemoterapi ve 1,5 yıllık rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden işine dönmek istedi. Çalıştığı mağazaya yarı zamanlı iş başvurusu yapan kadına, şirket merkezinden olumsuz yanıt verildi.

Bunun üzerine kadın çakışan, Hıristiyan Sendika ACV ve Eşit Haklar Merkezi'nin (Unia) de desteğiyle konuyu mahkemeye taşıdı.

Belçika İş Mahkemesi, davacı kadının kanser tedavisinin sonucu olarak "engelli" durumuna düştüğüne karar verdi. Belçika mahkemelerinde ilk kez böyle bir karar alındı.

AVRUPA ADALET DİVANI İÇTİHADINA DAYANDIRILDI

Mahkeme kararını, Avrupa Adalet Divanı'nın bedensel engeli geniş anlamda yorumlayan içtihadına dayandırdı.

Bu kararla, kanser tedavisi görenler, hastalığın kalıcı etkisi nedeniyle "engelli" sayılacak. Unia Direktörü Els Keytsman'a göre, bu oldukça önemli bir karat. Hastalar, engelliler için tanınan yasal haklardan yararlanabilecek.

Maike H., haksızlığa uğradığı için mahkemeye başvurduğunu belirterek, verilen karardan memnun olduğunu söyledi.

Belçika'da engelliler, ayrımcılık karşıtı yasal düzenlemelerle korunuyor. Hıristiyan Sendikası ACV de, kararın ardından işverenleri engelli kişileri iş yerinde tutmak için makul düzenleme yapmaya çağırdı.

Mahkeme, işverenin Maike H.'ye 12 bin 500 euro tazminat ödemesini de kararlaştırdı. Sendikaya göre, diğer davalara emsal teşkil edecek olan bu karar, çalışanlar için olumlu bir sürece işaret ediyor.

Belçika sendikasının verilerine göre, işverenler tedavi sonrası işe dönmek isteyen hastaların yüzde 86'sına olumsuz yanıt veriyor. İşe dönmesine izin verilenler ise, birkaç ay sonra çeşitli gerekçelerle yeniden kapı önüne konuluyor.

Belçikada kanser tedavisi görenler engelli haklarından yararlanacak

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