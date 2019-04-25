Belçika’da iltica merkezinde Filistinli çocuk ölü bulundu
Belçika’da bir iltica merkezinde 9 yaşındaki Filistinli çocuk ölü bulundu. Kimliği açıklanmayan 5 şüpheli ise gözaltına alındı.
Belçika’nın Flaman bölgesinde Anvers şehrine yakın Broechem iltica merkezinde 9 yaşındaki Filistinli bir çocuk ölü bulundu. Pazartesi akşamından beri kayıp olan Filistinli çocuk annesiyle birlikte iltica merkezinde kalıyordu.
Antwerp Cumhuriyet Başsavcılığından Kristof Aerts, federal adli polisin araştırmaları sonucunda şüpheli ölüme ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığını belirterek “Çocuk, 26 yaşındaki annesiyle birlikte resepsiyon merkezinde kalıyordu. Pazartesi akşamı saat 22:00 civarında, çocuk son kez bisiklet sürürken görüldü. Bisiklet bulunmasına rağmen çocuğun izine rastlanmadı” dedi.
Yapılan araştırmalar sonucunda kayıp çocuğun cansız bedeni iltica merkezinin hangarlarından birinin arkasında, bir çukurda bulundu. Ölüm nedeni ise henüz netleşmedi. Çocuğun öldürüldüğünden şüphelenildiğini belirten Aerts, "Soruşturma bağlamında 5 kişi şu anda özgürlüklerinden mahrum ve sorgulanacak” dedi. Şüphelilerin de Filistin kökenli olduğu aktarıldı.
"DRAMATİK"
Göç ve Mülteci Bakanı Maggie De Block yaptığı açıklamada, “Olanlar düpedüz dramatik. Soruşturma şimdi savcının ve yargının elinde. Suçlu cezalandırılacak. Durumu yakından takip ediyorum. Çok kötü durumda olan anne ve ailenin bakım ve desteğini önemsiyoruz. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey. İltica merkezinin çalışanları da olaydan çok üzüntülü” dedi.
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