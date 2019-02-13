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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Dünya
AA
13.02.2019 - 12:37, Son GÃ¼ncelleme:

Belçika'da grev

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Belçika'da grev

BelÃ§ika'da Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 24 saatliÄŸine greve gitmesi nedeniyle ulaÅŸÄ±m, eÄŸitim, posta, belediye ve saÄŸlÄ±k hizmetleri aksadÄ±.

Grev nedeniyle BrÃ¼ksel HavalimanÄ± ve Charleroi HavalimanÄ±'ndan yapÄ±lan bÃ¼tÃ¼n ticari uÃ§uÅŸlar iptal edildi. NATO toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak bakanlarÄ±n uÃ§uÅŸ rotalarÄ± deÄŸiÅŸtiÂBelÃ§ika'da Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 24 saatliÄŸine greve gitmesi nedeniyle ulaÅŸÄ±m, eÄŸitim, posta, belediye ve saÄŸlÄ±k hizmetlerinde aksamalar yaÅŸandÄ±.

BelÃ§ika'da Ã§eÅŸitli iÅŸÃ§i sendikalarÄ±nÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸanlar 1 gÃ¼nlÃ¼k grev baÅŸlattÄ±.Â Â Â Â Â Â Â Â Â 

Grevin uÃ§uÅŸlarda yaratacaÄŸÄ± belirsizlik nedeniyle BelÃ§ika Hava TrafiÄŸi Kontrol Kurumu Ã¼lke hava sahasÄ±nÄ± 24 saatliÄŸine uÃ§uÅŸlara kapattÄ±. BrÃ¼ksel HavalimanÄ± ve Charleroi HavalimanÄ±'ndan yapÄ±lan bÃ¼tÃ¼n ticari uÃ§uÅŸlar ve kargo seferleri iptal edildi.Â Â Â Â Â 

NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± gÃ¼nÃ¼ne denk gelen grev nedeniyle, ittifak Ã¼yesi Ã¼lkelerin delegasyonlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan uÃ§uÅŸlarÄ±n rotalarÄ± deÄŸiÅŸti veya erkene alÄ±ndÄ±. Pek Ã§ok savunma bakanÄ± BelÃ§ika'ya yakÄ±n bÃ¶lgelerdeki havalimanlarÄ±na inipÂ  baÅŸkent BrÃ¼ksel'deki karargah binasÄ±na araÃ§larla geÃ§ti.Â Â Â Â Â 

Demir yolu sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da greve katÄ±lmasÄ± nedeniyle BelÃ§ika'daki tren seferleri Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de aksadÄ±.Â Â Â Â Â 

BRÃœKSEL'DE TOPLU ULAÅžIM DURDUÂ Â Â Â Â 

Grev, BrÃ¼ksel'de toplu ulaÅŸÄ±mÄ± da durma noktasÄ±na getirdi. Åžehirdeki pek Ã§ok otobÃ¼s ve tramvay hatlarÄ±nda seferler yapÄ±lmazken, sadece bir metro hattÄ± kÄ±sÄ±tlÄ± hizmet sundu. Normal gÃ¼nlerde Ã§ok kÄ±sa aralÄ±klarla seferlerin bulunduÄŸu metrolarda tren, 15-20 dakikada bir istasyonlara ulaÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â Â Â 

Posta, hastane, belediye gÃ¶revlileri ve Ã¶ÄŸretmenlerin de greve katÄ±lmasÄ± nedeniyle Ã¼lke Ã§apÄ±nda kamu hizmetleri kesintiye uÄŸradÄ±.Â Â Â Â Â 

BelÃ§ika'da bir sÃ¼redir iÅŸÃ§i ve iÅŸveren temsilcileri arasÄ±nda devam eden, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n Ã¼cretlerinde yapÄ±lacak artÄ±ÅŸa iliÅŸin mÃ¼zakerelerde sonuca ulaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±. Bunun Ã¼zerine iÅŸÃ§i sendikalarÄ±, 13 Åžubat'ta 1 gÃ¼nlÃ¼k grev kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â Â Â 

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