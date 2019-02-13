Belçika'da grev
BelÃ§ika'da Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 24 saatliÄŸine greve gitmesi nedeniyle ulaÅŸÄ±m, eÄŸitim, posta, belediye ve saÄŸlÄ±k hizmetleri aksadÄ±.
Grev nedeniyle BrÃ¼ksel HavalimanÄ± ve Charleroi HavalimanÄ±'ndan yapÄ±lan bÃ¼tÃ¼n ticari uÃ§uÅŸlar iptal edildi. NATO toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak bakanlarÄ±n uÃ§uÅŸ rotalarÄ± deÄŸiÅŸtiÂBelÃ§ika'da Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 24 saatliÄŸine greve gitmesi nedeniyle ulaÅŸÄ±m, eÄŸitim, posta, belediye ve saÄŸlÄ±k hizmetlerinde aksamalar yaÅŸandÄ±.
BelÃ§ika'da Ã§eÅŸitli iÅŸÃ§i sendikalarÄ±nÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸanlar 1 gÃ¼nlÃ¼k grev baÅŸlattÄ±.Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Grevin uÃ§uÅŸlarda yaratacaÄŸÄ± belirsizlik nedeniyle BelÃ§ika Hava TrafiÄŸi Kontrol Kurumu Ã¼lke hava sahasÄ±nÄ± 24 saatliÄŸine uÃ§uÅŸlara kapattÄ±. BrÃ¼ksel HavalimanÄ± ve Charleroi HavalimanÄ±'ndan yapÄ±lan bÃ¼tÃ¼n ticari uÃ§uÅŸlar ve kargo seferleri iptal edildi.Â Â Â Â Â
NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± gÃ¼nÃ¼ne denk gelen grev nedeniyle, ittifak Ã¼yesi Ã¼lkelerin delegasyonlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan uÃ§uÅŸlarÄ±n rotalarÄ± deÄŸiÅŸti veya erkene alÄ±ndÄ±. Pek Ã§ok savunma bakanÄ± BelÃ§ika'ya yakÄ±n bÃ¶lgelerdeki havalimanlarÄ±na inipÂ baÅŸkent BrÃ¼ksel'deki karargah binasÄ±na araÃ§larla geÃ§ti.Â Â Â Â Â
Demir yolu sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da greve katÄ±lmasÄ± nedeniyle BelÃ§ika'daki tren seferleri Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de aksadÄ±.Â Â Â Â Â
BRÃœKSEL'DE TOPLU ULAÅžIM DURDUÂ Â Â Â Â
Grev, BrÃ¼ksel'de toplu ulaÅŸÄ±mÄ± da durma noktasÄ±na getirdi. Åžehirdeki pek Ã§ok otobÃ¼s ve tramvay hatlarÄ±nda seferler yapÄ±lmazken, sadece bir metro hattÄ± kÄ±sÄ±tlÄ± hizmet sundu. Normal gÃ¼nlerde Ã§ok kÄ±sa aralÄ±klarla seferlerin bulunduÄŸu metrolarda tren, 15-20 dakikada bir istasyonlara ulaÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â Â Â
Posta, hastane, belediye gÃ¶revlileri ve Ã¶ÄŸretmenlerin de greve katÄ±lmasÄ± nedeniyle Ã¼lke Ã§apÄ±nda kamu hizmetleri kesintiye uÄŸradÄ±.Â Â Â Â Â
BelÃ§ika'da bir sÃ¼redir iÅŸÃ§i ve iÅŸveren temsilcileri arasÄ±nda devam eden, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n Ã¼cretlerinde yapÄ±lacak artÄ±ÅŸa iliÅŸin mÃ¼zakerelerde sonuca ulaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±. Bunun Ã¼zerine iÅŸÃ§i sendikalarÄ±, 13 Åžubat'ta 1 gÃ¼nlÃ¼k grev kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â Â Â
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