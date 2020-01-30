Belçika yargısından skandal onay kararı

Brüksel İddianame Odası, Türkiye’nin de müdahil olduğu ve Belçika Federal Savcılığı’nın Ankara’nın tezlerine destek veren bir yaklaşım sergilediği davada, “PKK’nın silahlı mücadele ortamı dışında terör suçlarında bulunduğu sonucuna varılmasını sağlayacak yeterli kanıt sunulamamasını” ve “bu bağlamda davaya konu olan kişiler için terör örgütünün faaliyetlerine katılma suçlaması yapılamayacağını” gerekçe göstererek Belçika mahkemelerinin bu davaya bakmaya yetkisi olmadığına karar vermişti. Bu karara itiraz amacıyla başvurulan Yargıtay tarafından alınan son karar davaya konu olan PKK üyelerinin terörle mücadele kapsamında Belçika’da yargılanamayacağı anlamına geliyor.

‘KARAR İDEOLOJİK VE SİYASİ’

Kamuoyunda “Ariadna Davası” olarak bilinen soruşturmaya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK’yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu karar ideolojik ve siyasidir. Bize hukuk öğretmeye kalkanların korkuyla aldıkları ikiyüzlü bir karardır. Terörle mücadele adına ibretliktir. Bu gibi ideolojik kararlar bizi hain terör örgütleriyle mücadelemizden asla yıldıramaz” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da kararın Avrupa Birliği terör örgütleri listesinde yer alan PKK’ya açık destek niteliğinde olduğu ve “Başka ülkelerde insanları katletse de benim ülkemde uslu durduğu sürece bir sorun yok” anlayışıyla alındığı kaydedildi.

GOFFIN: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ

- Yargı kararları konusunda genelde yorum yapmayan Belçika Dışişleri Bakanlığı’ndan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanı Philippe Goffin, yaptığı yazılı açıklamada, “Belçika hükümetinin tavrı açık. PKK bir terör örgütüdür” dedi. Belçika’nın PKK’nın terör örgütü listesinde kalmasına destek vermeyi sürdüreceğini belirten Goffin, “Bu karar, PKK ve iştiraklerinin Belçika’da yargılanamayacağı anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.