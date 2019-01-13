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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
13.01.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

Belçika plastik poşet kullanımını tamamen yasaklamaya hazırlanıyor

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Belçika plastik poşet kullanımını tamamen yasaklamaya hazırlanıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan plastik poşet yasağı ülke geneline yayılıyor.

Kortrijk, Gent ve Sint - Niklaas'ın da aralarında bulunduğu birçok kentte, plastik poşet yerine file, yeniden kullanılabilir çanta veya kese kağıdı gibi çevre dostu seçenekler teşvik ediliyor.

Flaman Çevre Bakanı Joke Schauvlige, Şubat ayında Danıştay'ın vereceği tavsiye sonrası, plastik poşetleri tamamen yasaklamayı planlıyor.

Belçika'da, pazarlarda ücretsiz verilen tek kullanımlık plastik poşetler, en önemli çevre kirliliği nedenlerinden biri. Bu nedenle başkent Brüksel'de 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren tek kullanımlık plastik poşetler tamamen yasaklandı.

Yasak, pazar yerleri, marketler, eczaneler, manavlar da dahil oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Brüksel'de başlayan bu önlem, ülkenin diğer kentlerine de yayılıyor.

Kortrijk kentinde artık pazarlarda plastik poşet verilmeyecek. Gent, Lokeren, Sint - Niklaas ve Aalst'ın da aralarında bulunduğu diğer kentlerde ise, plastik poşet yerine çevre dostu seçenekler deneniyor.

Gent Belediyesi, yeniden kullanılabilir alış veriş çantaları yapmak için Ulusal Pazarcılar Birliği'nden bir bütçe alıyor. Belediye tarafından yaptırılan çantalar, Tüketici Haftası'nda halka dağıtılıyor.

Belediyeler, yeniden kullanılabilir bez çantaların yanı sıra file ve kese kağıdı kullanımını da teşvik ediyor.

PAZARDA POŞET İSTEMEYEN MÜŞTERİYE BİRER ELMA

Atık toplama kuruluşu MİWA, birçok kent ve kasabadaki pazarlarda alış veriş filesi dağıtıyor. Pazarcılar da, plastik poşet kullanımının en aza indirilmesi çabalarına katkı sağlıyor.

Pazarcılar Birliği Başkanı Rudi De Wilde, De Standaart gazetesine yaptığı açıklamada, plastik poşet istemeyen müşterilere fazladan birer mandalina ya da elma verdiğini söylüyor.

Bütün bu önlemler, piyasada plastik poşet kullanımını önemli ölçüde azaltsa da, çevre kirliliği açısından hala yeterli düzeyde değil. Bu nedenle Belçika makamları, tek kullanımlık plastik poşetleri tamamen yasaklamak istiyor.

Flaman Çevre Bakanlığı, Danıştay'ın Şubat ayında bu konuda vereceği tavsiye kararını bekliyor. Bu kararın ardından, ilkbahardan itibaren plastik poşet kullanımı tamamen yasaklanacak.

Ülkenin Fransızca konuşulan Valon bölgesinde genel plastik poşet yasağı 1 Aralık 2017'de yürürlüğe girmişti. Bu bölgede, özel şartlara bağlı olan bazı gıda maddelerinin tek kullanımlık plastik maddelerle paketlenmesine verilen izin de Mart 2020'de sona erecek.

Avrupa'da her yıl yaklaşık 800 bin ton tek kullanımlık plastik poşet tüketiliyor. Ortalama 20 dakika kullanılan bir plastik poşet 1 saniye içinde üretiliyor. Ancak bu poşetin doğada yok olması 100 ile 400 yıl arasında değişiyor.

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