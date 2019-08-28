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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AP
28.08.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Belçika Mahkemesinden ‘başörtüsü’ kararı

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Belçika Mahkemesinden ‘başörtüsü’ kararı

Belçika’nın Leuven şehrinde bir kız öğrenci okula başörtüsüyle gidebilmek için açtığı davayı kazandı.

Belçika’nın Flaman bölgesinde yer alan Leuven şehrinde bir ortaokul kız öğrencisi okula başörtüsü ile gidebilmek için açtığı davayı kazandı. Brabant Bölge Mahkemesi’nin aldığı karar sonucu, GO (Flaman Topluluk Eğitimi Konseyi) davayı kazanan öğrencinin okula başörtüsü ile girmesine izin vermek zorunda kaldı.

Geçtiğimiz hafta GO’nun bu yasağına karşı çıkan bir öğrenci dava açmaya karar verdi. İsminin açıklanmasını istemeyen kız öğrenci mahkeme tarafından haklı bulundu. Dava hakimi yapılan savunma sonucu başörtüsünün İslam dininin vecibeleri açısından önemli bir parça olduğunu kabul ederek öğrencinin okula başörtüsü ile girmesi yönünde karar verdi. Öte yandan GO mahkemenin aldığı bu karara itiraz edebileceklerini açıkladı.

Öğrencinin avukatı ise yerel basına yaptığı açıklamada, “Müvekkilim için başörtüsü takmak dini bir ödev. Dini kurallarını yerine getirerek uygun bir başörtüsü ile okuluna başlayacak” dedi.

GO kendi bölgesi içinde yer alan okullara öğrencilerin başörtüsü dahil dini sembollerle derslere girmesine izin vermiyor. Brabant Bölge Mahkemesi’nin aldığı bu karar ise sadece davayı açan öğrenci için geçerli. Genel yasak ise devam edecek.

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