Belçika’da en hızlı büyüyen sektör

BELÇİKA’da faaliyet gösteren çikolata ve şekerleme üreticilerinin derneklerine üye olduğunu anlatan Gallet, çikolatanın ülkedeki yıllık 50 milyar euroluk gıda sanayinin yüzde 10’una yakınını teşkil ettiğini ifade etti. Gallet, sektörde 256 şirket bulunduğunu ve 7 bin 845 kişinin istihdam edildiğini anlattı. Çikolata sektörünün ülkedeki diğer sektörlerin ortalamasının üzerinde bir oranda büyüdüğünü ifade eden Gallet, sektörde özellikle serbest olarak kendi küçük atölyelerinde bağımsız bir biçimde üretim yapan çok sayıda kişinin de olduğunu kaydetti.

3 MİLYAR EUROLUK İHRACAT BEKLİYORUZ

Çikolata pazarının özellikle Asya kıtasında hızlı bir şekilde büyüdüğünü belirten Gallet, şunları söyledi: “Belçika’nın bu yıl diğer ülkelere 3 milyar euroluk çikolata ihraç etmesini bekliyoruz. Çin ve Japonya’da diğer ülkelere nazaran çikolata tüketimi çok düşük miktarlarda ve bu nedenle büyük şirketler bu piyasalara yöneliyor. Özellikle profesyoneller tarafından kullanılan ‘kuvertür çikolata’ üretimi alanında faaliyet gösteren büyük firmalara da ev sahipliği yapıyoruz. Belçika bu üretimde kullanılan çikolata türünde dünyada en fazla ihracat gerçekleştiren ülke. Fildişi Sahili, Gana, Latin Amerika, Endonezya ve Vietnam’dan kakao kütlesi, kakao tozu ve kakao yağı ithal ediyoruz. Belçika, 19. yüzyılda yeni metotlar geliştirerek Avrupa’da bu sektörde öncü bir konuma geldi. İlk defa üreticilere sıvı haliyle çikolata Belçika’da taşınmaya başlandı ve böylece şirketler çok daha verimli bir hal aldı.”





REKABET YENİLİĞE İTİYOR

“Belçika’da çikolata sektörü kaliteli tohum seçimi, doğru oranda karışım ve yüksek kalite üretim gerçekleştirme geleneğine sahip. Belçika çikolatasında makineleşme değil, nesiller boyunca gelişmiş bir tecrübe birikimi var. Sektöründeki şirketler de inovasyonda çok aktif. Ciddi bir ‘rekabet’ olması firmaları daha yenilikçi ve lezzetli ürünler geliştirmeye mecbur bırakıyor.”

YASAL DÜZENLEME VAR

Belçika’nın her şehrinin işlek noktalarında bulunan çikolata dükkanları renkli bir şekilde dekore ediliyor. Bu dükkanlar ve vitrinlerini süsleyen çeşitli çikolatalar, ziyaretçilerin ilgisini yoğun bir şekilde topluyor. Dünyanın en bilinen çikolata markalarına ev sahipliği yapan Belçika, ürünlerinde kaliteden ödün vermemekle gurur duyuyor. Ülkedeki çikolata sektörü yasal düzenlemelerle belirli bir standartta tutuluyor. Belçika’da çikolataların içeriğinde en az yüzde 35 saf kakao bulunması gerekiyor. Ülke kültüründe, dışı çikolata kaplı içeriği yumuşak dolgulu olan ‘Pralin çikolata’ önemli bir yer tutuyor.