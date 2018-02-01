Belçika Başbakanı: Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yeri yok

Ziyareti sırasında Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile görüşmesinin yanı sıra Moskova Yüksek Ekonomi Okulu’nu da ziyaret ederek “Avrupa’nın Geleceği” konulu bir konuşma yapan Michel, “Avrupa ülkeleriyle Ankara arasında mevcut karmaşık problemler Türkiye’nin Birlik’e üyeliğini imkânsız kılıyor. Türkiye bu yüzden AB üyesi olmamalı. Tabii bu durum AB ile Türkiye arasında bağların kopması anlamına gelmiyor. Birliğe üyelik yerine Türkiye ile stratejik ortaklık geliştirilmeli” dedi. Belçika Başbakanı, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın geleceğinin Rusya ile yakından ilgili olduğunu dile getirerek, ABD’nin hafta başı Rusya’ya yönelik kabul ettiği yeni yaptırım listesini hayata geçirmek niyetinde olmadığını savundu.



