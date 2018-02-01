Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Belçika Başbakanı: Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yeri yok

    Belçika Başbakanı: Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yeri yok

    Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
    01.02.2018 - 01:15 | Son Güncelleme:

    Belçika Başbakanı Charles Michel, Rusya’nın başkenti Moskova’ya düzenlediği resmi ziyarette, “Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkeleri arasında yeri yoktur. Ancak AB ile Türkiye arasında stratejik işbirliği yapılmalı” dedi.

     Ziyareti sırasında Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile görüşmesinin yanı sıra Moskova Yüksek Ekonomi Okulu’nu da ziyaret ederek “Avrupa’nın Geleceği” konulu bir konuşma yapan Michel, “Avrupa ülkeleriyle Ankara arasında mevcut karmaşık problemler Türkiye’nin Birlik’e üyeliğini imkânsız kılıyor. Türkiye bu yüzden AB üyesi olmamalı. Tabii bu durum AB ile Türkiye arasında bağların kopması anlamına gelmiyor. Birliğe üyelik yerine Türkiye ile stratejik ortaklık geliştirilmeli” dedi. Belçika Başbakanı, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın geleceğinin Rusya ile yakından ilgili olduğunu dile getirerek, ABD’nin hafta başı Rusya’ya yönelik kabul ettiği yeni yaptırım listesini hayata geçirmek niyetinde olmadığını savundu.

    Etiketler: gazetehaberleri , belçika , türkiye
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri