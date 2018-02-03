Belçika Başbakanı göçmenleri 'kandırmak' mı istedi

BELÇİKA’da mecliste yasa dışı göçmenlerin bulunduğu düşünülen evlere baskını yasal hale getirmeye çalışan tasarı tartışmalı bir şekilde görüşülürken, Başbakan Charles Michel, göçmenlere “iltica başvurusunda bulunun” çağrısı yaptı. Belçika gazetesi Liberal’e röportaj veren Michel, başarılı bir sığınmacı politikası için “katılık ve insanlık” arasında bir denge sağlanması gerektiğini belirterek, şimdiye kadar uygulanan politikaların başarılı olamadığına dikkati çekti. Ev baskınlarına ilişkin yasa tasarısının kabul edilmesi gerektiğine işaret eden Michel, “Benim yasa dışı göçmenlere mesajım şudur: İltica başvurusunda bulunun! Yasal çerçevenin içine girin” ifadelerini kullandı.

DUBLİN SÖZLEŞMESİ

Belçika’nın da taraf olduğu Dublin Sözleşmesi uyarınca göçmenlerin ilk ayak bastıkları Avrupa Birliği (AB) ülkesinde iltica başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Avrupa’ya gelen yasa dışı göçmenler genellikle İtalya ve Yunanistan üzerinden kıtaya giriş yapıyor. Belçika’da bulunan yasa dışı göçmenlerin çoğunun da bu ülkelerden geçiş yaptığı düşünülüyor. Michel’in yasa dışı göçmenlere iltica başvurusu mesajı bu çerçevede ele alındığında, Başbakan’ın sorunu ülkesinin dışına taşımak istediği değerlendiriliyor.

‘BAŞVURUN Kİ İTALYA’YA GÖNDERELİM’

Başbakanın açıklamalarına ilk tepki veren kişilerden Belçika İnsan Hakları Cemiyeti Başkanı Alexis Deswaef, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Göçmenler iltica başvurusunda bulunun ki hepinizi tekrar İtalya’ya gönderelim. Başbakan ne dediğinin farkında mı, yoksa gerçekten hiçbir şeyden anlamıyor mu?” ifadelerine yer verdi.