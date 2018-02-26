Belçika aşırı soğuklara karşı ‘Sarı Kod’a geçti

BRÜKSEL Çevre Belediyelerinden Etterbeek Belediye Başkanı Vincent De Wolf, evsizler için radikal bir tedbire başvurdu. Wolf, ‘Sarı Kod’ alarmı sona erene kadar belediye sınırlarında görülen evsizlerin, gerekirse polis zoruyla sığınma salonlarına getirilmesini içeren bir yönetmelik yayınladı.

Vincent De Wolf, “Belediye Başkanının yasal olarak kamu güvenliğini garanti altına almak ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmesi hak ve sorumluluğudur” dedi.

Belediye Başkanı De Wolf, eksi 10 derece soğukta evsizlerin donma riski ile karşı karşıya kalacağını belirterek, “Bu şartlar altında evsizlerin belediyeye ait kurumlara taşınmalı ve sağlık kontrolleri için doktor gözetiminde geceyi geçirmeleri gerekiyor” dedi.

Bu yönetmenliğin 8 Mart’a kadar geçerli olduğunu da belirten Wolf, hava şartlarındaki olumsuzluklar aynı şekilde devam ederse, yönetmeliğin uzatılacağını kaydetti.

Brüksel Belediyesi dondurucu soğukta dışarıda kalan mağdurlar için bir ihbar hattı yayınlayarak, evsiz insanlara yardım etmek isteyenlerin bu hattı aramalarını önerdi.