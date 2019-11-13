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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraf: Instagram/Friends4life.org
13.11.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

'Belalı' kedi tecrite alındı

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'Belalı' kedi tecrite alındı

Sosyal medyada bu haber konuşuluyor. ABD’deki bir barınakta yaşayan bir kedi, sürekli diğer kedilerin kafeslerini açıp onları serbest bıraktığı için tecrit edildi.

İsminin Quilty olduğunu öğrenilen 7 yaşındaki kedinin serbest bırakılması için sosyal medyada kampanya başlatılırken, birçok kişi onu sahiplenmek istedi.

'Belalı' kedinin arkadaşlarını günde birçok kez salıverirken Teksas eyaletinin Houston kentindeki ‘Friends For Life Animal Rescue and Adoption Organization’ (Ömür Boyu Arkadaş Hayvan Kurtarma ve Sahiplendirme Organizasyonu) çalışanları tarafından yakalandı.

Belalı kedi tecrite alındı

Quilty’nin başı, sürekli diğer kedilerin kafeslerini açtığı için derde girdi. Çalışanlar, Quilty’nin bazen günde birkaç kez kafesleri açtığını, serbest kalan kedileri koridorlardan topladıklarını anlattı.

Bunun üzerine çalışanlar Quilty’yi tecrite aldılar. Ancak Quilty’nin durumunun sosyal medyada duyulması üzerine serbest bırakılması için ‘#FreeQuilty’ etiketiyle bir kampanya başlatıldı.

Belalı kedi tecrite alındı


Bunun üzerine sosyal medyadan bir açıklama yapan merkez, “Quilty kendine hâkim olamıyor, utanması da yok. Kedileri tekrar tekrar salmayı seviyor. Günde pek çok kez. Quilty lobide vakit geçirirken biz de odayı 'Quilty-geçirmez' hâle getirdik. Oda arkadaşları, lobideki sürgünü sırasında onu özlüyor. Gece vakti yaptıkları kaçamaklardan hoşlanıyorlardı. Ayrıca ekip sabahki kedi kavgalarını özlemiyor. Yani anlaşamadığımız konusunda anlaşmak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca bu Quilty'nin geçmişi de pek parlak değil. Eski kaldığı evdeki köpek 'kardeşini' de sürekli sokağa salıyormuş.

 

 

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