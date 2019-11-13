'Belalı' kedi tecrite alındı
Sosyal medyada bu haber konuşuluyor. ABD’deki bir barınakta yaşayan bir kedi, sürekli diğer kedilerin kafeslerini açıp onları serbest bıraktığı için tecrit edildi.
İsminin Quilty olduğunu öğrenilen 7 yaşındaki kedinin serbest bırakılması için sosyal medyada kampanya başlatılırken, birçok kişi onu sahiplenmek istedi.
'Belalı' kedinin arkadaşlarını günde birçok kez salıverirken Teksas eyaletinin Houston kentindeki ‘Friends For Life Animal Rescue and Adoption Organization’ (Ömür Boyu Arkadaş Hayvan Kurtarma ve Sahiplendirme Organizasyonu) çalışanları tarafından yakalandı.
Quilty’nin başı, sürekli diğer kedilerin kafeslerini açtığı için derde girdi. Çalışanlar, Quilty’nin bazen günde birkaç kez kafesleri açtığını, serbest kalan kedileri koridorlardan topladıklarını anlattı.
Bunun üzerine çalışanlar Quilty’yi tecrite aldılar. Ancak Quilty’nin durumunun sosyal medyada duyulması üzerine serbest bırakılması için ‘#FreeQuilty’ etiketiyle bir kampanya başlatıldı.
Bunun üzerine sosyal medyadan bir açıklama yapan merkez, “Quilty kendine hâkim olamıyor, utanması da yok. Kedileri tekrar tekrar salmayı seviyor. Günde pek çok kez. Quilty lobide vakit geçirirken biz de odayı 'Quilty-geçirmez' hâle getirdik. Oda arkadaşları, lobideki sürgünü sırasında onu özlüyor. Gece vakti yaptıkları kaçamaklardan hoşlanıyorlardı. Ayrıca ekip sabahki kedi kavgalarını özlemiyor. Yani anlaşamadığımız konusunda anlaşmak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.
Ayrıca bu Quilty'nin geçmişi de pek parlak değil. Eski kaldığı evdeki köpek 'kardeşini' de sürekli sokağa salıyormuş.
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