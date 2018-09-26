Beckham’ın dolandırıcı bacanağı
İngiltere ve dünya futbolunun en büyük yıldızlarından David Beckham’ın eski ‘bacanağı’ Darren Flood’ın, onun ismi kullanarak insanları dolandıran bir suç örgütünün üyesi olduğu ortaya çıktı.
Flood, David Beckham’ın eşi, eski Spice Girls pop müzik grubunun üyesi Victoria Beckham’ın kız kardeşi Louise Adams’ın eski kocasıydı. Flood’ın, Beckham isminin insanlara verdiği güvenle, ‘nadir obje’ olduğunu söylediği ürünleri yüksek fiyatla satarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi.
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