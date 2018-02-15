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    Haberler >Dünya>Beceriksiz hırsızlar sosyal medyada gündem oldu!

    Beceriksiz hırsızlar sosyal medyada gündem oldu!

    İHA
    15.02.2018 - 13:48 | Son Güncelleme:

    Çin'de mağazayı soymaya çalışan hırsızlardan biri elindeki tuğlayı mağazanın vitrini yerine suç ortağının kafasına attı.

    Çin’in Şanhay kentinde bir mağazayı soymak isteyen hırsızların bu girişimi düşündükleri gibi sonlanmadı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, başlarında kapüşon bulunan iki kişinin gece saat 00.50’de bir mağazanın önüne geldiği görülüyor. Şahıslardan biri, elindeki tuğlayı mağazanın vitrinine fırlattıktan sonra kaçmaya başlıyor ve o esnada suç ortağı arkadaşının hedefi oluyor. Başına aldığı tuğla darbesiyle yere düşen hırsız, yine arkadaşı tarafından yerden kaldırılmaya çalışılıyor.
    Şanhay Emniyet Müdürlüğü, beceriksiz hırsızların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Hırsızların alay konusu olduğu yorumlarda, “Tüm hırsızlar böyle olsa, polislerin ek mesai yapmasına gerek kalmaz” denildi.

    Etiketler: Çin , Hırsız , tuğla
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