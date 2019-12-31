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Dünya
Haber Giriş: 31.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

Bebeklerin genetiğini değiştiren doktora 3 yıl hapis

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Bebeklerin genetiğini değiştiren doktora 3 yıl hapis

Çin’de dünyada ilk kez insan embriyosunun DNA’sını değiştirme deneyleri yaptığını ileri süren bilim insanı Hı Cienkui ve ekibinden iki araştırmacı, yasa dışı tıbbi faaliyette bulunmaktan hapse mahkûm edildi.

Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentindeki mahkemede biyolog Hı “insan embriyosunda yasa dışı gen düzenlemesi yaptığı” gerekçesiyle 3 yıl hapis, ayrıca 3 milyon yuan (2.5 milyon TL) para cezasına çaptırıldı. Mahkeme ayrıca Hı ile birlikte söz konusu uygulamaları yapan araştırmacı Kıang Renli’ye iki yıl hapis ve 1 milyon yuan (850 bin TL) ve Hin Cinzu’ya ise iki yıl ertelemeli 18 ay hapis ve 500 bin yuan (425 bin lira) para cezaları verdi.

HIV’İ ENGELLEDİ

Geçen yıl kasımda embriyolarda AIDS’e yol açan HIV’in bulaşmasını engellemek için genetik oynama yaptıklarını ifade eden Hı, embriyolardan Lulu ve Nana adlı ikiz kız bebeklerin dünyaya geldiğini iddia etmişti.

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