‘Bebek yüzlü isyankar’ her şeyi bozabilir mi?

ALMANYA’da Sosyal Demokratlar (SPD) “Koalisyon görüşmelerinden en karlı biz çıktık” diye bayram ederken, hırçın çocuğu Kevin Kühnert bu sevinci partisinin kursağında bıraktı. SPD koalisyon sözleşmesini üyelerinin onayına sunacak ve koalisyona evet demesini isteyecek. Hükümetin kurulması şimdi SPD üyelerinin kararına kaldı. Üyelerin salt çoğunluğu evet derse, hükümet kurulacak. Hayır derse, Almanya tam bir siyasi depreme sürüklenecek.

SPD lideri Martin Schulz ve parti yönetimi, “koalisyon sözleşmesi tam bizim istediğimiz gibi oldu, artık üyelerimiz bu sözleşmeye evet der” diye sevinirken, gençlik teşkilatı Jusos Başkanı Kevin Kühnert yine kazan kaldırdı. Kühnert, “Hiç de öyle değil. Koalisyon sözleşmesinde SPD’nin ana hedefleri yok” dedi. Hatta Jusos’un 28 yaşındaki bu bebek yüzlü isyankar çocuğu, SPD’nin şimdiki Genel Başkanı Martin Schulz ve müstakbel lideri Andrea Nahles’i, “Gelin kamuoyu önünde tartışalım” diye düelloya çağırdı.

SPD GENEL MERKEZİ RAHATSIZ

Jusos Başkanı Kevin Kühnert, bugün elinde “büyük koalisyona hayır” yazılı bayrağıyla Almanya çapında kampanya turuna çıkıyor. SPD üyeleri 4 Mart’a kadar koalisyona evet ya da hayır oyu verecek. Kevin Kühnert, ‘Hayır’ deyin diye SPD üyelerini ateşleyecek. Kühnert, SPD’nin en önemli üç bakanlığı almasını bir başarı olarak gösterip, içeriğin tartışılmasını ikinci plana atacağı görüşünde. Önemli olan koltuk değil, içerik diyor. Koalisyon sözleşmesinin SPD’nin taleplerini içermediğini savunuyor. Martin Schulz’un parti genel başkanlığını Andrea Nahles’e devretme kararına da “Bu ne biçim bir siyasi tarz” diye kafa tutuyor.

KOALİSYONA NEYE KARŞI ÇIKIYOR

Jusos Başkanı, “Biz iki sınıflı sağlık sistemini kaldıracağız talebiyle seçim kampanyasına çıktık. Ama sonunda doktor ücretleri konusunda öneriler geliştirecek bir komisyon kurulmasına kaldık” diye sözleşmenin içeriğine ateş püskürüyor. Mültecilerin aile birleşimiyle ilgili alınan sonucu da beğenmiyor. Sadece belirli süreli iş sözleşmesinin sınırlandırılmasını SPD’nin kazanımı olarak görüyor.

SPD yönetimi, gençlik teşkilatı Başkanı Kevin Kühnert’in çıkışlarından iyice rahatsız. Tansiyon yükselmiş durumda. Berlin’deki parti merkezi kulislerinde, “Kevin başlangıçta büyük koalisyona hayır diyerek, görüşmelerde SPD’nin elini güçlendirdi. SPD, “Bizim bu taleplerimiz olmazsa, üyelerimiz hayır der” diye Merkel’e baskı yaptı. SPD bu baskı sonucu istediğini kopardı. Üç önemli bakanlığı aldı. Bu çocuk artık ne istiyor“ sesleri yükseliyor.