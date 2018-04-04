Bebek kaçıran
Hindistan’ın Orissa eyaletinde halk, bir eve girip uyuyan bebeği kaçırdığı iddia edilen maymunun peşine düştü. Minik bebek, yakınlardaki bir kuyuda cansız halde bulundu.
İngiliz BBC’nin haberine göre Orissa eyaletinde bir maymun, geçtiğimiz cumartesi günü girdiği evdeki erkek bebeği, annesinin tüm çabalarına ve karşı koymasına rağmen kaçırmayı başardı. Bebeğin cansız bedeni, ertesi gün evin arkasındaki kuyuda bulundu. Doktorların yaptığı otopside ciddi yara almadığı belirlenen bebeğin ölüm nedeninin boğulmaya bağlı oksijensiz kalma olabileceği kaydedildi. Yöre halkı maymunun bebeği taşırken kuyuya düşürmüş olabileceğini ifade etti. Polis ise maymunların genellikle yiyecek çalmak için evlere girdiğini, bebek hırsızlığına ilk kez rastlandığını açıkladı. Yerel emniyet görevlisi, maymun yakalamada uzman kişilerle çalışan polisin, bebeği kaçırarak ölümüne yol açtığı iddia edilen maymunu bir hafta içinde bulmayı ümit ettiğini söyledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle