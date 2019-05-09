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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP - AFP
09.05.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Bebek haberini şempanze fotoğrafıyla paylaşan BBC sunucusu kovuldu

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Bebek haberini şempanze fotoğrafıyla paylaşan BBC sunucusu kovuldu

BBC, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Pazartesi günü dünyaya gelen oğulları Archie'nin doğum haberini şempanze fotoğraflı bir Twitter mesajıyla paylaşan radyo sunucusu Danny Baker'ın işine son verdi.

Baker, "Kraliyet bebeği hastaneden ayrılıyor" dediği ve bir evin basamaklarında şempanzeleriyle poz veren bir çiftin fotoğrafına yer verdiği mesajını tepkiler üzerine sildi ve özür diledi.

'AMACIM KRALİYET AİLESİNİ TİYE ALMAKTI'

Düşes Meghan Markle'ın Afrika kökenli bir Amerikalı olması nedeniyle bazı Twitter kullanıcıları tarafından ırkçılık suçlamasına hedef olan Danny Baker, "Kraliyet ailesi ve sirk hayvanları esprim, maymun ve ırkçılık arasında bağlantı kurulmuş gibi yorumlandı. Amacım sadece kraliyet ailesini tiye almaktı. Kraliyet ailesini izlemek çok güçlü olduğum bir alan değil. Tüm samimiyetimle özür diliyorum" dedi.

Bebek haberini şempanze fotoğrafıyla paylaşan BBC sunucusu kovuldu

Twitter'da yarım milyon takipçisi olan 61 yaşındaki Barker, paltosu, şapkası ve bastonuyla "zengin görünümlü" maymunun fotoğrafını komik olduğu için kullandığını belirterek "Kendi oğlumun fotoğrafını da kullanabilirdim" diye konuştu.

Bebek haberini şempanze fotoğrafıyla paylaşan BBC sunucusu kovuldu

BBC'den yapılan açıklamada da "Bu, istasyonumuzun temsil ettiği değerlerle bağdaşmayan ciddi bir muhakeme hatası. Danny çok iyi bir yayıncı ama artık bizdeki haftalık programlarını yapmayacak" denildi.

Bu, Barker'ın program yaptığı Radio 5'ten ikinci, BBC'den de üçüncü kez kovuluşu

Barker 1997'de Federasyon Kupası'ndaki tartışmalı bir penaltı kararından sonra futbol taraftarlarını "hakemlerin hayatını cehenneme çevirme" çağrısı yaptığı, 2012'de de yayın sırasında BBC yöneticilerini sansara benzettiği için kovulmuştu.

Harry ve Meghan'ın yeni bebekleri ilk kez kamera karşısında
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