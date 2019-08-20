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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
20.08.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Bebeğini pencereden atmak isteyen babayı polis engelledi

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Rusya’da polis ekipleri, 5 aylık bebeğini pencereden aşağıya atmak isteyen babaya müdahale ederek bebeği ölümden kurtardı.

Rusya’ya bağlı Mordovya Özerk Cumhuriyeti’nin Saransk şehrinde fazla alkol alan Dmitry Ivanushkin (38) çevreyi rahatsız etmesi nedeniyle kendisini uyaran komşusuyla tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyünce olay yerine polis geldi. Polisin geldiğini fark eden baba duruma sinirlenerek 5 aylık bebeğini kucağına alıp pencereye çıktı.

Öfkeli baba pencereden bağırarak polisin gitmesini istedi. Babanın çocuğunu pencereden sarkıtması üzerine polisler harekete geçti.

Bebeğini pencereden sarkıtarak üçüncü kattan aşağıya atmakla tehdit eden baba ikna olmayınca polis binanın diğer dairesindeki beton çıkıntıdan pencereye doğru ilerledi.

Polis pencereye yaklaşarak babayı içeri itip kendisi de açık pencereden içeriye atladı. Arkasındaki 2 poliste açık içeriye girerek babayı etkisiz hale getirdi.

Yaşanan olayda dairenin altında güvenlik önlemleri alınırken etkisiz hale getirilen baba gözaltına alındı.

Bebek ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken babanın birçok suçtan dolayı sabıkasının olduğu açıklandı.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken bebeğin devlet tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

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