Bebeğini Norveç’te doğuracak

“İnsanlığın biriktirdiği gelenek ve ritüeller hamilelik olayını nasıl anlatacağını aslında belirliyor. Bazısına göre ‘günaydın’ demek kadar kolay anlatılır, bazısına göre de ‘bir yaşam sırrını’ ifşa eder gibi. Samuel’e nasıl anlatacağımı uzun süre düşündüm. Doğum günümden sonra aldığım bebek eşyalarıyla ona hissettirdim. O da uzun süreden beri bendeki değişik tepkilere ve garipliklere bir anlam vermiyordu. Duyduğunda büyük bir sevinç patlaması yaşadı. Ardından Norveç’e transfer oldu. Tabi sevinci ikiye katlandı. Yani bebeğimiz daha doğmadan bize mutluluk getirdi. Samuel de şimdi kalede toplara sevinçle uçacak.”

‘İNSANLAR SABIRSIZ’

Çocuğunu Norveç’te doğuracağını açıklayan Sıla Şahin, bebeğin cinsiyetini doğmadan önce öğrenmek isteyip istemediği konusunda ise şunları söyledi: “Günümüzde bir çok insan bebeğin cinsiyetini doğumuna kadar bekleme sabrı göstermiyor. Hemen öğrenmek itiyoruz. Asıl önemli olan bebeğin zihinsel ve bedensel sağlığı. Bebeğimizin sağlıklı dünyaya gelmesini önemsiyoruz.”

Hamile kalmasının kendisi açısından çok önemli olduğunu belirten oyuncu, “Benim hayatımın dönüm noktası. Hani derler ya ‘Milatan Önce’, ‘Milattan Sonra’ diye, benim için de ‘bebekten önce’ ve ‘bebekten sonra’ var artık” dedi.

‘HAYATIMIN MERKEZİ BERLİN’

Sıla Şahin Radlinger, Alman İkinci Kanalı ZDF’de yayınlanan yeni dizisi ‘Off-Screen’le ilgi ise şöyle konuştu: “Diziye hamilelik evresinin ilk çalkantılarıyla başladım. Yoğun çekimlerde sızlanmadan, hamileliğimi söylemeden ve hiç aksatmadan çalıştım. Dizi başarılı şekilde yürüyor. İzlenme oranı da yüksek. ZDF yöneticileri izlenme oranından çok memnun. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor ve cesaretlendiriyor.”

Şimdilik Norveç’e yerleştiğini belirten Sıla, “Benim hayatımın merkezi Berlin. Ancak Samuel’in Norveç macerası bitikten sonra hayat rüzgarı bizi nereye savurur bilemem” diye konuştu.