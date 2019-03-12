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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
12.03.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Bebeğini havalimanında unutup Malezya'ya uçtu

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Bebeğini havalimanında unutup Malezya'ya uçtu

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a uçakla seyahat eden kadın yolcu, bebeğini havalimanında unuttuğunu söyleyince uçak havalimanına geri döndü.

Cidde - Kuala Lumpur seferini yapan SV832 uçuş kodlu Suudi Airlines uçağının, uçaktaki kadın yolcunun bebeğini havalimanında unuttuğunu söylemesinin ardından uçak Cidde'ye zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Gulf News'te yer alan habere göre tarihi belli olmayan uçuşun pilotu uçuş kontrol merkezine "Tanrı bizimle olsun. Geri mi gelelim ne yapalım?. Geri dönüş yapmayı talep ediyoruz. Bir yolcu bekleme salonunda bebeğini unuttuğunu söylüyor, zavallı" diyerek iniş izni istedi.

Uçuş kontrol merkezi pilottan anlattıklarını tekrar etmesini söyleyince pilot tekrar, "Size anlattığımız gibi bir yolcu terminalde bebeğini unuttu ve uçuşa devam etmek istemediğini söylüyor" dedi.

Operatörün de izni ile uçak Kral Abdulz Aziz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

O anlara ait olduğu öne sürülen bir video sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Sosyal medya kullanıcıları, bir annenin bebeğini nasıl olur da havalimanında bırakıp uçağa bindiği yorumlarında bulundu.

 

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