Bebeğini havalimanında unutup Malezya'ya uçtu
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a uçakla seyahat eden kadın yolcu, bebeğini havalimanında unuttuğunu söyleyince uçak havalimanına geri döndü.
Cidde - Kuala Lumpur seferini yapan SV832 uçuş kodlu Suudi Airlines uçağının, uçaktaki kadın yolcunun bebeğini havalimanında unuttuğunu söylemesinin ardından uçak Cidde'ye zorunlu iniş gerçekleştirdi.
Gulf News'te yer alan habere göre tarihi belli olmayan uçuşun pilotu uçuş kontrol merkezine "Tanrı bizimle olsun. Geri mi gelelim ne yapalım?. Geri dönüş yapmayı talep ediyoruz. Bir yolcu bekleme salonunda bebeğini unuttuğunu söylüyor, zavallı" diyerek iniş izni istedi.
Uçuş kontrol merkezi pilottan anlattıklarını tekrar etmesini söyleyince pilot tekrar, "Size anlattığımız gibi bir yolcu terminalde bebeğini unuttu ve uçuşa devam etmek istemediğini söylüyor" dedi.
Operatörün de izni ile uçak Kral Abdulz Aziz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.
O anlara ait olduğu öne sürülen bir video sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
Sosyal medya kullanıcıları, bir annenin bebeğini nasıl olur da havalimanında bırakıp uçağa bindiği yorumlarında bulundu.
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