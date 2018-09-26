'Bebeği ölü doğan' Japon kadın cesedi yıllarca emanet dolabında sakladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri'Bebeği ölü doğan' Japon kadın cesedi yıllarca emanet dolabında sakladı
GeriDünya 'Bebeği ölü doğan' Japon kadın cesedi yıllarca emanet dolabında sakladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe
26.09.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

'Bebeği ölü doğan' Japon kadın cesedi yıllarca emanet dolabında sakladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Bebeği ölü doğan' Japon kadın cesedi yıllarca emanet dolabında sakladı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da polis 49 yaşındaki bir kadını, ölü doğan bebeğini yıllarca bir istasyondaki bozuk parayla çalışan emanet dolabında sakladığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

Emiri Suzaki adlı kadının polise kendisinin teslim olduğu ve "dört ya da beş yıl önce" ölü bir bebek dünyaya getirmesinden sonra bebeğin cesedini dolapta sakladığını itiraf ettiği belirtildi.

Daha sonra polisin istasyondaki bir dolaba, plastik torbanın içinde konmuş, çürümüş bir bebek cesedi bulduğu duyuruldu.

Suzaki'nin yıllar boyunca, emanet dolabının ücretini ödemeye devam ettiği belirtildi.

Kyodo News'a göre Suzaki teslim olduğunda polise "Ölü bir bebek doğurduktan sonra panikledim ve cesetten kurtulamadığım için saklamaya başladım" dedi.

Japan Times gazetesi ise Suzaki'nin bebeğin cesedini Tokyo'daki Uguisudani Tren İstasyonu'nda bulunan emanet dolabına "dört ila beş yıl önce" koyduğunu yazdı.

Asahi Shimbun gazetesine göre emanet dolabına 24 saatliğine 1,80 ABD doları ödemek gerekiyor, ödenmeyen ücret 8,86 doları geçtiğindeyse dolapları işleten şirket dolabi açabiliyor ve içindekileri dışarı çıkartabiliyor.

İşsiz Suzaki'nin yanında kaldığı erkek bir tanıdığıyla tartışmasından sonra polise teslim olduğu bildirildi.

Polisin bebeğin doğumundan kısa süre sonra terk edildiğine inandığı ve ölüm sebebinin araştırıldığı kaydedildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Amerika'dan son dakika Patriot kararı!

CIA Türkçe bilen ajan arıyor!

Markette yaptıklarını görüntüler ele verdi! 'İşadamıyım' dedi ama...

Telefonunu şarj etmek için kokpite girince...