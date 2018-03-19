BBC duyurdu! Öldürülen teröristin kimliği ortaya çıktı
BBC, terör örgütü PKK’ya katılan 26 yaşındaki Anna Campbell’ın Afrin’de öldürüldüğünü duyurdu.
26 yaşındaki İngiltere vatandaşı Anna Campbell, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’na karşı çatışmak için geldiği Afrin’de öldürüldü.
Haberi dünyaya duyuran BBC, İngiliz teröristin 15 Mart’ta Türk savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü belirtti. 2017 Mayısında PKK’ya katılan Campbell’ın, terör örgütünün Suriye’de öldürülen ilk kadın İngiliz üyesi olduğu tahmin ediliyor.
Campbell'in terör örgütü adına bölgede bulunurken hayatını kaybeden 8'inci isim olduğu ifade edildi.
YPG'ye katılan ABD vatandaşı Jake Klipsch de kısa süre önce Afrin'de öldürülmüştü.
Terör örgütü YPG'ye katılan ve çoğunluğu ABD vatandaşı olan yabancı uyruklu teröristlerle ilgili haberler medyada sık sık yer alıyordu.
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