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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.06.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Bazı ülkeler Ramazan Bayramı'na bugün başladı

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Bazı ülkeler Ramazan Bayramı'na bugün başladı

Dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip Endonezya, Malezya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Çin ve Azerbaycan'da Ramazan Bayramı'na bugün başlayan Müslümanlar Bayram Namazı için camileri doldurdu.

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  • Bazı ülkeler Ramazan Bayramına bugün başladı
  • Bazı ülkeler Ramazan Bayramına bugün başladı
  • Bazı ülkeler Ramazan Bayramına bugün başladı
  • Bazı ülkeler Ramazan Bayramına bugün başladı
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Dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip Endonezya’da Ramazan Bayramı bugün kutlanmaya başlandı, camilere akın eden Müslümanlar bayram namazını eda etti.

Başkent Cakarta’daki bazı büyük camilerde yoğun güvenlik önlemi alınırken, bazı yollar da namaz süresince geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bu arada namazı başkentteki İstiklal Camisi’nde kılan Devlet Başkanı Joko Widodo, cami çıkışında halkla bayramlaştı.

Endonezya Diyanet İşleri Bakanlığı, pazartesi günü ülke genelinde 105 noktada yapılan hilal gözlem sonucuna göre 5 Haziran’ı bayram ilan etmişti.

MALEZYA'DA BAYRAM NAMAZI

Malezya'da Müslümanlar Ramazan Bayramı'na huzur ve sevinç içinde girdi.

Başkent Kuala Lumpur'da sabahın erken saatlerinde geleneksel kıyafetlerini giyerek camilere koşan binlerce Müslüman, namaz vaktine kadar teşrik tekbirleri getirdi.

Yoğun kalabalıkların yaşandığı camilerde Malezyalı ve farklı uyruklardan Müslümanlar, bayram namazlarını eda etti.

Namazın ardından Müslümanlar cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştı.

Kuala Lumpur sakinlerinin çoğu bayram vesilesiyle şehir dışına giderken cami kalabalığını Bangladeş, Endonezya, Myanmar ve Pakistan gibi ülkelerden Malezya'ya çalışmaya gelen Müslümanlar oluşturdu.

ÇİN'DE RAMAZAN BAYRAMI

Çin'in başkenti Pekin’de bulunan Dongsı Camisi’nde 7’den 70’e Çinli Müslümanlar Bayram Namazı için sabahın erken saatlerinde bir araya geldi.

Kentin dört bir yanından gelen Çinli Müslümanlar, cami etrafında alınan güvenlik önlemleri eşliğinde içeri girdi.

Bayram Namazı öncesi fitre vecibelerinin yerine getirilmesi için kurulan sandıklara sadakalarını bırakan cemaat, namaz için saf tuttu.

Çin'deki 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huilerin ve Uygurların Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunurken bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.

KAZAKİSTAN'DA RAMAZAN BAYRAMI

Kazakistan'da Müslümanlar, bayram namazını kılarak ve dua ederek Ramazan Bayramı kutlamalarına başladı.

Başkent Nur Sultan'daki Nur Astana Merkez Camisi'ne akın eden yüzlerce Müslüman, caminin başimamı Askar Mukanov'un verdiği vaazını diledi ve bayram namazını kıldı.

Caminin avlusunda bilek güreşi, halter kaldırma gibi oyunlar oynandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Ramazan Bayramı kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında ramazan ayının aile ve yakınlara hizmet, ihtiyaç sahiplerine yardım ve ahlaki gelişme ayı olduğuna işaret eden Tokayev, "İyi düşünce ve iyi faaliyetler, anlayışı ve uyumu güçlendiriyor, insanları ortak hedef için birleştiriyor. Kazakistan, yüzyıllardır barış, dine ve ahlaki değerlere saygı, hoşgörü ve iyi komşuluk mekanı olmuştur." ifadesini kullandı.

Tokayev ayrıca İslam'ı öğrenmenin toplumun manevi diriliş fikrine tam olarak uygun olduğuna dikkati çekti.

AZERBAYCAN'DA RAMAZAN BAYRAMI

Azerbaycan'da binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için camilere akın etti.

Ülkenin dini konularda yetkili kurumu Kafkas Müslümanları İdaresinin yayımladığı fetva gereği bayrama bugün giren Azerbaycan'ın başkent Bakü'de halk İlahiyat, Ejder Bey, Garaçukur, Haydar ve Taze Pir ve diğer camilerde namaz kıldı.

Binlerce Müslüman7ın saf tuttuğu camilerde namaz sonrasında ülkenin huzur ve refahı ve dünyanın diğer ülkelerinde sıkıntı içerisinde olan Müslümanlar için dua edildi.

Namaz sonrasında bayramlaşan Azerbaycanlılar, cami dışında bekleyen ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bir mesaj yayımlayarak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

KIRGIZİSTAN'DA RAMAZAN COŞKUSU

Kırgızistan'da yaklaşık 3 bin camide Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Başkent Bişkek'te vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri Başbakanlık binası önündeki meydan oldu.

Ramazan Bayram namazına, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanı Dosalı Esanaliyev, Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov da katıldı.

Müslümanlar, Başmüftülük din görevlilerin günün anlam ve önemine ilişkin vaazlarını dinledi.

Bayram hutbesinde, Müslümanların görev ve sorumlulukları, günahlardan kaçınılması, küskünlerin barıştırılması, din kardeşleri arasında akrabalıkların oluşturulması ve dinin yaşatılması gerektiği belirtildi.

Vaazların ardından Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanı ve Bişkek Belediye Başkanı birer tebrik konuşması yaptı.

Başmüftü Maksatbek Toktomuşev'in kıldırdığı bayram namazının ardından vatandaşlar birbirleriyle ve din görevlileri ile bayramlaşmak için uzun kuyruk oluşturdu.

ÖZBEKİSTAN'DA RAMAZAN BAYRAMI

Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde ülkedeki tüm cami ve mescitlerde bayram namazı kılındı.

Başkent Taşkent'te binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçeleri ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, cami etraflarında güvenlik önlemleri alındı.

"Osman Mushafı" olarak bilinen ve üzerine Hazret Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği Taşkent'teki Hazret İmam Külliyesi'ndeki bayram namazı hutbesini, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Osmanhan Alimov okudu. Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah, huzur, tüm dünyada barış ve istikrarın yerleşmesi için dua edildi.

Basına açıklama yapan Alimov, bu yıl ülkede ramazan ayının büyük coşkuyla geçtiğini belirterek ülke genelindeki 2 binden fazla camide teravih namazı kılındığını, bin 200’den fazla camide de Kur’an-ı Kerim’in hatmedildiğini kaydetti.

Alimov, Ramazan Bayramı öncesinde hükümetin girişimleriyle Suriye’deki çatışma bölgesinde bulunan 156 Özbek vatandaşının ülkeye getirildiğini, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ülkedeki cezaevlerinde bulunan 575 mahkumun affedilerek salıverildiğini hatırlatarak tüm bunların ülke Müslümanları için gurur verici olduğunu ifade etti.

Namazdan sonra vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Cami çevresinde tezgah açan seyyar satıcılar, alanı adeta pazar yerine dönüştürürken, vatandaşlar bayram namazı dönüşünde çocuklarına hediyelik eşya ve bayram şekeri aldı.

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