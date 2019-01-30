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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
30.01.2019 - 19:34, Son Güncelleme:

Bayrak skandalı! İspanya özür diledi

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Bayrak skandalı! İspanya özür diledi

Irak’a gelen İspanya Kralı VI. Felipe’yi taşıyan uçakta Irak’ın 29 yıl önce kullandığı bayrağı taşıması şaşkınlığa neden oldu. Yaşanan siyasi krizin ardından Kral özür diledi.

İspanya Kralı VI. Felipe’yi taşıyan uçağın Bağdat havalimanına iniş yapar yapmaz 1968’de iktidara gelen devrik Baas partisinin bayrağını taşıması görenleri şaşırttı.

Görüntülerin haber kanalları ve sosyal medyada yayılması üzerine Iraklı yetkililerin bir kısmı suçu Irak’ın İspanya Büyükelçiliği’nin üzerine attı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Irak İspanya Büyükelçiliği, elçilik binalarında 2003’te Saddam rejiminin devrilmesinin ardından değiştirilen yeni bayrağın kullanıldığını söyledi.

Bayrak skandalı İspanya özür diledi

İSPANYA ÖZÜR DİLEDİ

Skandalın ardından açıklama yapan İspanya’nın Bağdat Büyükelçiliği özür dileyerek hatanın pilottan kaynaklandığını açıkladı. Tarihi ziyaretin çok iyi geçtiğini söyleyen İspanya’nın Bağdat Büyükelçiliği, yapılan hatanın telafi edileceğinin garantisini verdi.

Bayrak skandalı İspanya özür diledi

İspanya uçağındaki Irak bayrağı 1968 yılında Baas rejiminin 1990 yılına kadar kullandığı bayraktır. Saddam Hüseyin 1991 yılında 3 yıldızın arasına el yazısıyla “Allah-u Ekber” ekledi. 2003’te Saddam’ın devrilmesinin ardından bayraktaki 3 yıldızlar kaldırıldı yerine Saddam’ın el yazısıyla yazılan “Allah-u Ekber” yerine farklı hatla "Allah-u Ekber" yazıldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (30.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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