Bayrak krizine Kamennos bile tepki gösterdi
Yunan Hükümeti, dün (Çarşamba) “üç koldan” birden, geçen Cuma günü 3 Yunan vatandaşının Ege’de Kerdo (Mikri Antropofa-Küçük Yamyam) kayalığına Yunan bayrağı dikmelerine tepki gösterdi. Buna karşı, Kerdo’ya dikilen Yunan bayrağınını Türk kuvvetleri tarafından indirilmesi konusunda Atina’daki sessizlik sürüyor.
Türkiye’ye karşı açıklama ve icraatı ile sık sık gerilime yol açan Savunma Bakanı Panos Kammenos Kerdo kayalığına Yunan bayrağı dikilmesini eleştirdi. Bayrak olayını daha önce Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas ile Hükümet Sözcüsü Dimitri Canakopulos kınamıştı.
Kamnenos, parlamentoda yaptığı konuşmada “Eline bir bayrak alıp, bunu bir yere dikmeye giden her kimse, aynı zamanda bu bayrağı korumaya da hazır olmalıdır” dedi. Ardından da bayrak diken 3 Yunan vatandaşını kastederek “Elinize G3 tüfek verip sizi o diktiğiniz bayrağı korumaya çağıracağız” dedi.
Dışişleri Bakanı Kocyas “24/7” radyosundaki demecinde “Dış politikayı, Dışişleri Bakanlığı icra eder. Eğer bir kapıyı açacaksan sonrasında neler olabileceğini düşünmelisin. Elbette bir kişi bayrak dikilebilir ama bunu nasıl yapacağını ve bu davranışını nasıl savunacağını düşünmesi gerekir. Ülkeyi zorlaştıran bir diş politika icra edilemez”diye konuştu.
Hükümet Sözcüsü Dimitri Canakopulos ise “Skai” televizyonuna “ Dış politikayı sivil kişiler icra edemez. Ege’de 40 yıldır süregelen durum gözönüne alınırsa, böylesi davranışlardan kaçınılması iyi olur” diye konuştu.
Canakopulos “Kerdo’daki Yunan bayrağını Türler indirdi mi?” sorusuna ise “Böyle bir vaka doğrulanmıyor. Deniz Kuvvetleri’nden aldığımız bilgiler bunu doğrulamıyor. Dolayısıyla böyle bir vaka olmadı” cevabı verdi.
ÇİPRAS’IN HELİKOPTERİNE TACİZ İDDİASI
Bu arada, Yunan medyasında, Türk savaş uçaklarının, Yunan hava sahasını ihlal ederek Başbakan Aleksis Çipras’ı Kara Ada’dan (Ro) Rodos adasına götüren Chinook tipi askeri helikopteri “rahatsız” ettikleri, 6 Yunan savaş uçağının üslerinden havalanarak, bunlardan 2’sinin helikopteri korurken, diğer 4’ünün Türk savaş uçaklarını “püskürtme operasyonu” gerçekleştirdikleri ve 2 kez “it dalaşı” yaşandığı ileri sürüldü.
Hükümet Sözcüzü Canakopulos bu iddialar sorulduğunda “Başbakanı taşıyan helikopterden uçuş planı istediler. Bu tahriktir. Yunan savaş uçakları havalandı ve konu kapandı. Türk savaş uçakları Yunan hava sahasını ihlal etmediler”
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