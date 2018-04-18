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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
18.04.2018 - 13:55, Son Güncelleme:

Bayrak krizine Kamennos bile tepki gösterdi

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Bayrak krizine Kamennos bile tepki gösterdi

Yunan Hükümeti, dün (Çarşamba) “üç koldan” birden, geçen Cuma günü 3 Yunan vatandaşının Ege’de Kerdo (Mikri Antropofa-Küçük Yamyam) kayalığına Yunan bayrağı dikmelerine tepki gösterdi. Buna karşı, Kerdo’ya dikilen Yunan bayrağınını Türk kuvvetleri tarafından indirilmesi konusunda Atina’daki sessizlik sürüyor.

Türkiye’ye karşı açıklama ve icraatı ile sık sık gerilime yol açan Savunma Bakanı Panos Kammenos Kerdo kayalığına Yunan bayrağı dikilmesini eleştirdi. Bayrak olayını daha önce Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas ile Hükümet Sözcüsü Dimitri Canakopulos kınamıştı.

Kamnenos, parlamentoda yaptığı konuşmada “Eline bir bayrak alıp, bunu bir yere dikmeye giden her kimse, aynı zamanda bu bayrağı korumaya da hazır olmalıdır” dedi. Ardından da bayrak diken 3 Yunan vatandaşını kastederek “Elinize G3 tüfek verip sizi o diktiğiniz bayrağı korumaya çağıracağız” dedi.

Dışişleri Bakanı Kocyas “24/7” radyosundaki demecinde “Dış politikayı, Dışişleri Bakanlığı icra eder. Eğer bir kapıyı açacaksan sonrasında neler olabileceğini düşünmelisin. Elbette bir kişi bayrak dikilebilir ama bunu nasıl yapacağını ve bu davranışını nasıl savunacağını düşünmesi gerekir. Ülkeyi zorlaştıran bir diş politika icra edilemez”diye konuştu.

Hükümet Sözcüsü Dimitri Canakopulos ise “Skai” televizyonuna “ Dış politikayı sivil kişiler icra edemez. Ege’de 40 yıldır süregelen durum gözönüne alınırsa, böylesi davranışlardan kaçınılması iyi olur” diye konuştu.

Canakopulos “Kerdo’daki Yunan bayrağını Türler indirdi mi?” sorusuna ise “Böyle bir vaka doğrulanmıyor. Deniz Kuvvetleri’nden aldığımız bilgiler bunu doğrulamıyor. Dolayısıyla böyle bir vaka olmadı” cevabı verdi.

ÇİPRAS’IN HELİKOPTERİNE TACİZ İDDİASI

Bu arada, Yunan medyasında, Türk savaş uçaklarının, Yunan hava sahasını ihlal ederek Başbakan Aleksis Çipras’ı Kara Ada’dan (Ro) Rodos adasına götüren Chinook tipi askeri helikopteri “rahatsız” ettikleri, 6 Yunan savaş uçağının üslerinden havalanarak, bunlardan 2’sinin helikopteri korurken, diğer 4’ünün Türk savaş uçaklarını “püskürtme operasyonu” gerçekleştirdikleri ve 2 kez “it dalaşı” yaşandığı ileri sürüldü.

Hükümet Sözcüzü Canakopulos bu iddialar sorulduğunda “Başbakanı taşıyan helikopterden uçuş planı istediler. Bu tahriktir. Yunan savaş uçakları havalandı ve konu kapandı. Türk savaş uçakları Yunan hava sahasını ihlal etmediler”

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.04.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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