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    Bayern taraftarından 20 yıl sonra gelen özür

    Ali VARLI / BERLİN
    20.02.2018 - 16:27 | Son Güncelleme:

    Bayern Münih taraftarı, yaklaşık 21 yıl önce Beşiktaş’la oynadığı maçta Türklere yönelik ırkçı ve ayrımcı tutumlarından dolayı özür diledi.

    Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanacak Bayern Münih-Beşiktaş maçı öncesi iki takımın 70 kadar taraftarı pazartesi akşamı Münih’te yemekte buluştu. Bild gazetesinin haberine göre Alman tarafının davetiyle gerçekleşen yemekte, Bayern taraftarları, 17 Eylül 1997’de Münih’teki karşılaşmada Türklere karşı ırkçı ve ayrımcı tutumlarından dolayı Beşiktaş taraftarından özür diledi. Daha sonra iki takımın taraftarları birlikte eğlendi.

    HÜRRİYET’E İLAN VERİP KINAMIŞLARDI
    Beşiktaş’la Bayern Münih arasında 1997’de oynanan maçta, Alman taraftarlar, Türk taraftarlarını aşağılamak amacıyla Almanya’da ucuz ürünler satan gıda marketi ‘Aldi’ poşetlerini gösterip, “Siz Aldi’ye gidin” diye tezahürat yapmıştı. Almanya’da büyük tepki çeken olay nedeniyle Bayern Münih’in şimdiki Yönetim Kurulu Başkanı Karl Heinz Rummenigge, Türkiye’nin Münih Başkonsolosunu ziyaret etmiş ve özür dilemişti. Bayern Münih kulübü Hürriyet’in Almanya baskılarına da ilan vererek taraftarın takındığı tutumu kınamıştı.

    Etiketler: Bayern Münih-Beşiktaş , Siz Aldi’ye gidin özrü , Türklerden 20 yıl sonra özür dilediler , Avrupa'dan haberler
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