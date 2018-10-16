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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
16.10.2018 - 00:43, Son Güncelleme:

Bavyera’nın artçıları Berlin'i sallıyor

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Bavyera’nın artçıları Berlin'i sallıyor

Almanya’nın Bavyera eyaletindeki seçim sonuçları, Berlin’de Merkel hükümetini salladı. Merkel’in partisinin kardeş partisi ile hükümet ortağı SPD ağır oy kaybına uğradı. İki hafta sonra Hessen’de yapılacak yerel seçimler Merkel hükümeti için hayati önemde.

BAVYERA eyaletinin başkenti Münih’te pazar günü yaşanan siyasi deprem Berlin’e ulaştı. Seçim sonuçları Başbakan Merkel hükümetinin geleceğini yeniden tartışmaya açarken erken seçim konuşulmaya başladı. Bavyera’nın tek iktidar partisi Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) 1957’den beri ilk ağır yenilgisini aldı. Aynı zamanda Berlin’de büyük koalisyonun küçük ortağı olan CSU, Bavyera eyalet seçimlerinde mutlak çoğunluğu kaybetti. Yüzde 37.2 oy alan CSU, 2013 seçimlerine göre yüzde 10.5 oy kaybına uğradı. Bavyera seçimlerinde Sosyal Demokratlar (SPD) tam bir felaket yaşadı. SPD yarı yarıya oy kaybederek, ikinci parti konumundan beşinci parti konumuna düştü. Aşırı sağcı AfD, SPD’yi solladı.

GELECEKLERİ TEHLİKEDE

Seçimlerin Merkel hükümetinin ortakları CSU ve SPD için fiyaskoyla sonuçlanması Berlin’de koalisyonun böyle devam edemeyeceği sinyalini verdi. İlk hedefte CSU lideri ve Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer var. CSU’nun oy kaybı, AfD’nin zafer yaşaması, Seehofer’in kabinede kavga çıkarmasının bir sonucu olarak yorumlanıyor. SPD lideri Andrea Nahles için Bavyera eyalet seçimleri SPD Genel Başkanı seçildikten sonra ilk seçim sınavıydı. SPD, Merkel ile büyük koalisyona ‘Evet’ diyenlerle ‘Hayır’ diyenler arasında bölünmüş durumda. Siyasi gözlemcilere göre seçmenler Merkel’in mültecilere kapıyı açmasını ve Berlin’de koalisyon içi kavgayı cezalandırdı. Şimdi gözler iki hafta sonra yapılacak Hessen seçimlerine çevrildi. Hessen’de de büyük koalisyon ortaklarının sandıkta ağır yenilgiye uğraması durumunda, Merkel hükümetinin sonu olacağı yorumları yapılıyor. 

BİLGİ NOTU
Bavyera’da CSU mutlak çoğunluğu kaybetti ve hükümeti kurmak için koalisyona gitmek zorunda. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Hür Seçmenler’le (FW) koalisyonu tercih ettiğini ifade etti. Söder ikinci parti çıkan Yeşiller’le koalisyona sıcak bakmadığını belirtti. FW lideri Aiwanger de CSU ile koalisyona hazır olduklarını açıkladı.

ALMANYA’DA GÜNDEM ‘YEŞİL KATHARINA’

Bavyera seçimlerinin galiplerinden biri, yüzde 9’luk bir artışla yüzde 17.5 oy alarak ikinci parti olan Yeşiller. Bu başarının arkasındaki isimlerden Yeşiller’in Bavyera Eşbaşkanı Katharina Schulze (33) ülkenin en çok merak edilen kişilerinden biri oldu.

Arkadaşlarının ‘Katha’ dediği Schulze, üniversitedeyken Yeşiller’e katıldı. 2017’de Yeşiller Bavyera Eyalet Meclis Grup Başkanı seçildi. İnternette özel hayatıyla ilgili neredeyse hiçbir şey paylaşmayan Schulze, şimdiye kadar sadece kedi ve dondurmayla ilgili bir iki paylaşımda bulundu. En çok merak edilen ise erkek arkadaşının olup olmadığı. İnternette binlerce kişi bu sorunun cevabını aradı.

Politikada kararlı bir çizgi yürüten Katha, parti içinde çıkışlar yapmaktan hiç çekinmiyor. Schulze’nin bu tür çıkışları CSU’dan yaklaşık 200 bin seçmeni tarafına çekmesini sağladı. (Ali VARLI / BERLİN)

 

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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