Bavyera’nın artçıları Berlin'i sallıyor

BAVYERA eyaletinin başkenti Münih’te pazar günü yaşanan siyasi deprem Berlin’e ulaştı. Seçim sonuçları Başbakan Merkel hükümetinin geleceğini yeniden tartışmaya açarken erken seçim konuşulmaya başladı. Bavyera’nın tek iktidar partisi Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) 1957’den beri ilk ağır yenilgisini aldı. Aynı zamanda Berlin’de büyük koalisyonun küçük ortağı olan CSU, Bavyera eyalet seçimlerinde mutlak çoğunluğu kaybetti. Yüzde 37.2 oy alan CSU, 2013 seçimlerine göre yüzde 10.5 oy kaybına uğradı. Bavyera seçimlerinde Sosyal Demokratlar (SPD) tam bir felaket yaşadı. SPD yarı yarıya oy kaybederek, ikinci parti konumundan beşinci parti konumuna düştü. Aşırı sağcı AfD, SPD’yi solladı.



GELECEKLERİ TEHLİKEDE



Seçimlerin Merkel hükümetinin ortakları CSU ve SPD için fiyaskoyla sonuçlanması Berlin’de koalisyonun böyle devam edemeyeceği sinyalini verdi. İlk hedefte CSU lideri ve Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer var. CSU’nun oy kaybı, AfD’nin zafer yaşaması, Seehofer’in kabinede kavga çıkarmasının bir sonucu olarak yorumlanıyor. SPD lideri Andrea Nahles için Bavyera eyalet seçimleri SPD Genel Başkanı seçildikten sonra ilk seçim sınavıydı. SPD, Merkel ile büyük koalisyona ‘Evet’ diyenlerle ‘Hayır’ diyenler arasında bölünmüş durumda. Siyasi gözlemcilere göre seçmenler Merkel’in mültecilere kapıyı açmasını ve Berlin’de koalisyon içi kavgayı cezalandırdı. Şimdi gözler iki hafta sonra yapılacak Hessen seçimlerine çevrildi. Hessen’de de büyük koalisyon ortaklarının sandıkta ağır yenilgiye uğraması durumunda, Merkel hükümetinin sonu olacağı yorumları yapılıyor.



BİLGİ NOTU

Bavyera’da CSU mutlak çoğunluğu kaybetti ve hükümeti kurmak için koalisyona gitmek zorunda. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Hür Seçmenler’le (FW) koalisyonu tercih ettiğini ifade etti. Söder ikinci parti çıkan Yeşiller’le koalisyona sıcak bakmadığını belirtti. FW lideri Aiwanger de CSU ile koalisyona hazır olduklarını açıkladı.

ALMANYA’DA GÜNDEM ‘YEŞİL KATHARINA’



Bavyera seçimlerinin galiplerinden biri, yüzde 9’luk bir artışla yüzde 17.5 oy alarak ikinci parti olan Yeşiller. Bu başarının arkasındaki isimlerden Yeşiller’in Bavyera Eşbaşkanı Katharina Schulze (33) ülkenin en çok merak edilen kişilerinden biri oldu.

Arkadaşlarının ‘Katha’ dediği Schulze, üniversitedeyken Yeşiller’e katıldı. 2017’de Yeşiller Bavyera Eyalet Meclis Grup Başkanı seçildi. İnternette özel hayatıyla ilgili neredeyse hiçbir şey paylaşmayan Schulze, şimdiye kadar sadece kedi ve dondurmayla ilgili bir iki paylaşımda bulundu. En çok merak edilen ise erkek arkadaşının olup olmadığı. İnternette binlerce kişi bu sorunun cevabını aradı.

Politikada kararlı bir çizgi yürüten Katha, parti içinde çıkışlar yapmaktan hiç çekinmiyor. Schulze’nin bu tür çıkışları CSU’dan yaklaşık 200 bin seçmeni tarafına çekmesini sağladı. (Ali VARLI / BERLİN)