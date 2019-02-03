Bavulundan leopar yavrusu Ã§Ä±ktÄ±

Bavulundan leopar yavrusu çÄ±ktÄ±
Hindistan'a valizinde leopar yavrusu sokmaya Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸi yakalandÄ±.
Ãœlke basÄ±nÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, Tayland'Ä±n baÅŸkenti Bangkok'tan Hindistan'Ä±n Chennai kentine gelen bir yolcunun valizinden leopar yavrusu Ã§Ä±ktÄ±.Â Â Â Â Â
GÃ¼mrÃ¼k yetkilileri, valizde bir plastik poÅŸetin iÃ§inde bulduklarÄ± yaklaÅŸÄ±k 1 kilogramlÄ±k leopar yavrusunun Ã§ok korkmuÅŸ olduÄŸunu ifade etti.Â Â Â Â Â
Leopar yavrusunu yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Hindistanâ€™a sokmaya Ã§alÄ±ÅŸan yolcu hakkÄ±nda yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â
Leopar daha sonra Chennai kentindeki Arignar Anna hayvanat bahÃ§esine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â Â Â Â Â
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