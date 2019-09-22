Batman Günü tüm dünyada kutlandı
DC Comics'in kurgu karakteri Batman'i anmak için her yıl 21 Eylül tarihinde düzenlenen ve bu yıl 80'incisi gerçekleştirilen Batman Günü bu yıl da dünyanın pek çok farklı noktasında Batman logolu ışıklandırmalarla kutlandı.
Kara Şövalye'nin 80'inci yaş günü anısına düzenlenen kutlamalar kapsamında dünyanın çok sayıda kentinde gökdelenlere Batman logolu ışıklandırmalar yansıtıldı.
The #BatmanDay celebration continues as the Bat-Signal is lit in São Paulo, New York, Montreal, and Mexico City! #Batman80 #LongLiveTheBat pic.twitter.com/ZILd2RuSSe— Batman (@DCBatman) September 22, 2019
Çok sayıda kişi Batman kostümleri giyerek kent meydanlarında toplandı.
Bat Logo on Senate House, UCL, London#Batman80 #BatmanDay2019 pic.twitter.com/MrLkaJtJEi— Supun Livera (@supunlivera) September 22, 2019
O anlara dair görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.
#BatmanDay in Barcelona right now pic.twitter.com/h1313uc8pB— Àngel Ortuño Julià 🎗️ (@AOJ) September 21, 2019
It's #BatmanDay2019 🦇- Celebrating 80 years of everyone's favorite rodent-themed masked vigilante. For me, that means it's also @RealKevinConroy Day... my partner in crime, my one & only #CapedCrusader since 1992. #MadLove to you Batsy! #StillJokingAfterAllTheseYears🃏 pic.twitter.com/HRssUyo8sd— Mark Hamill (@HamillHimself) September 21, 2019
Happy #BatmanDay🦇 (and Robin 🦹🏼♂️) pic.twitter.com/qfWxJOQBrl— Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 21, 2019
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