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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.01.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Batı Şeria'da İsrail şiddeti sürüyor

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Batı Şeria'da İsrail şiddeti sürüyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir yola kontrol noktası kurulmasına tepki gösteren Filistinliler'e müdahale ederek 1 kişiyi plastik mermiyle yaraladı.

Filistinliler, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya beldesinin girişine kontrol noktası kuran İsrail güçlerine tepki gösterdi.

İsrail askerleri, Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, belde sakinleri de İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi.

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin müdahalesinde 1 Filistinli ayağından plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

EL-MUĞİR'E GİDEN YOLLARA KONTROL NOKTALARI KURULDU

Öte yandan İsrail güçleri, dün Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kalan El-Muğir beldesine giden yollara çok sayıda kontrol noktası kurdu.

Dün bir grup Yahudi yerleşimci El-Muğir beldesine baskın düzenleyerek, köy sakinlerinin üzerine gerçek mermiyle ateş açmıştı. Bunun ardından bölgeye gelen İsrail askerleri de Yahudi yerleşimcileri önlemek yerine baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı gerçek mermiyle vurulan 4 çocuk babası Hamdi Taleb Na'asan'ın şehit olduğunu ve 20 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada 38 yaşındaki Na'asan'ın bir Yahudi yerleşimcinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini belirtilmişti. Na'asan'ı şehit eden saldırgan şu ana kadar bulunup gözaltına alınmış değil.

Cuma günü de Ramallah yakınındaki Silvad beldesinde 16 yaşındaki Filistinli Eymen Osman Ahmed, taş attığı gerekçesiyle İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edilmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

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