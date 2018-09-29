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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
29.09.2018 - 23:35, Son Güncelleme:

Batı ile Rusya’nın ‘Makedonya savaşı’

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Batı ile Rusya’nın ‘Makedonya savaşı’

Bugün Makedonya’nın adının ‘Kuzey Makedonya’ olarak değiştirilmesi için referandum var. ‘Evet’ çıkarsa Makedonya’ya NATO yolu açılacak. Referandum öncesinde Makedonya’yı Batı’ya kaptırmamak için Rusya ile ABD ve AB arasında büyük kapışma yaşandı.

Rusya ile Batı bugün Makedonya Cumhuriyeti’nde boy ölçüşecekler. Atina ile Üsküp arasında 27 yıldır süregelen isim anlaşmazlığını çözen ve ABD ile AB’nın desteklediği, Rusya’nın ise karşı çıktığı ‘Prespa Anlaşması’ için Makedonya’da bugün referendum yapılacak.

ABD ve AB, Rusya ile Batı arasındaki bu ‘bilek güreşi’ için seferber oldular. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Savunma Bakanı James Mattis ‘Evet’i desteklemek için Üsküp’ü ziyaret ettiler.

Prespa Anlaşması, Yunanistan ile Rusya’yı da karşı karşıya getirdi. Yunanistan, anlaşma aleyhindeki protesto gösterilerini kışkırttıkları iddiasıyla iki Rus diplomatını sınırdışı etti, iki eski Rus diplomatın da ülkeye girişini yasakladı. Moskova misillemede bulundu. Üsküp’te ise Rusya’nın ‘Hayır’ı destekleyen çevrelere maddi destek verdiği iddia edildi. Rusya’nın Makedonya’nın NATO üyeliğiyle Balkanlar’daki nüfuzunun zayıflamasından endişe ettiği belirtiliyor.

EVET Mİ, HAYIR MI

Halk oylamasında yaklaşık 1.8 milyon kayıtlı seçmen ‘Makedonya Cumhuriyeti’nin Yunanistan ile imzaladığı anlaşmayı kabul ederek, AB ve NATO üyeliğine var mısınız” sorusuna cevap verecek. Son anketler, az farkla olsa da ‘Evet’ oylarının önde gittiğinde birleşti. Referandumdan ‘Evet’ çıkarsa, Makedonya Parlamentosu’nda bir dizi anayasa maddesinin değiştirilmesi gerekecek. Anayasa maddelerinin de değiştirilmesi sonrasında ise sıra ‘Prespa Anlaşması’nın Yunan Parlamentosu’nda da onaylanmasına gelecek.

Batı ile Rusya’nın ‘Makedonya savaşı’

BAŞBAKAN DESTEKLİYOR CUMHURBAŞKANI KARŞI

Katılımın yüksek olacağını söyleyen ve ‘Evet’ kampanyasının başını çeken Başbakan Zoran Zaev son konuşmasında “Çocuklarımız ve geleceğimiz için büyük bir fırsat” derken, Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında bunun “tarihi bir intihar” olacağını iddia etti. İvanov, halktan sandığı boykot etmelerini istiyor. Ana muhalefetteki Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) ise seçmenlere vicdanlarını dinleyerek hareket etmeleri çağrısında bulundu. 

BİLGİ NOTU

Yunanistan, yıllarca kendi tarihi mirasını gasp ettiği gerekçesiyle eski Yugoslavya Cumhuriyeti’nin ‘Makedonya’ adını kullanmasına itiraz etti, bu nedenle NATO’ya adaylığını bloke etti. Haziran ayında Yunan Başbakanı Çipras ve Makedonya Başbakanı Zaev, Makedonya adının önüne ‘Kuzey’ eklenmesini kabul etti. Böylece Atina, Makedonya’nın NATO üyeliği önündeki engeli kaldırırken anlaşma iki taraftan da milliyetçilerin tepkisini çekti.

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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