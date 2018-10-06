Batı ile Rusya arasında siber casusluk gerilimi
RUSYA ile batılı ülkeler arasında 2014 yılında Ukrayna yüzünden tetiklenen anlaşmazlıklar önceki gün kalan köprüleri de yıkacak topyekûn casus krizine dönüştü.
Sırasıyla Hollanda, İngiltere, ABD, Kanada ve son olarak Almanya, Rusya’nın dört yılda Batı’ya gönderdiği casuslar vasıtasıyla dünya düzenini temelinden sarsacak siber saldırılar düzenlemekle suçladı. Üstelik bu sefer hiçbir şey hasır altı edilmeden Rus askeri istihbarat servisi GRU elemanlarının adları ve fotoğrafları da yayınlandı. İngiliz basını, Hollanda’da nisan ayında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) siber saldırı düzenlemeye çalışırken yakalanan 4 Rus diplomat sayesinde 300 ajanın kimliğinin deşifre olduğunu öne sürdü.
Batı’nın suçlamalarına hedef olan Rusya, Hollanda’nın Moskova Büyükelçisi’nin Dışişleri’ne çağrılacağını duyurdu. Rus Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova’yı suçlayan ülkeleri sıralayarak, “Bu bir tesadüf değil. Hollanda ile başlayan açıklamaların bir merkezden yönetildiği ve Rusya’yı karalama operasyonunun parçası olduğunu kanıtlıyor” dedi.
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