Batı destekli muhalifler Soçi’ye gitmiyor

Yüksek Müzakere Komitesi (YMK) başkanı Nasır Hariri dün Viyana’da düzenlediği basın toplantısında Soçi’de yapılacak kongrenin muhtemel sonuçlarını iki günlük toplantıda detaylarıyla ele aldıklarını belirtti. Hariri, “YMK olarak Soçi’ye gitmeme kararı aldık” dedi. “Halkımızdan son aylarda katılmamamız gerektiği yönünde yoğun yorumlar aldık” ifadesini kullanan Hariri, siyasi geçiş müzakerelerine Cenevre’de devam edeceklerini vurguladı. YMK Sözcüsü Yahya al-Aridi de, Suriye hükümeti ile müttefiki Rusya’nın gerekli taahhütleri sağlamadığını ve Soçi konferansının barış anlaşmasına yönelik BM çabalarını zarar verme girişimi olduğu gerekçesiyle katılmayacaklarını duyurdu.

DOĞU GUTA’DA ATEŞKES

Rus Sputnik sitesi, Soçi’de Suriye rejimi ve muhalif heyetlerle reformların hazırlanması için bir anayasa komisyonunun kurulmasının planlandığını bildirdi. Öte yandan Suriyeli muhalifler, Rusya’dan aldıkları güvenceyle dün sabah itibariyle Şam yakınlarındaki Doğu Guta’da ateşkes ilan ettiler. Rejim kuşatması altında bulunan Guta’da 400 bin kişinin zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiği belirtiliyor.