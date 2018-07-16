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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
BBC Türkçe
16.07.2018 - 17:24, Son Güncelleme:

Başörtülü şoförün kullandığı otobüse aşırı sağcılar saldırdı

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Başörtülü şoförün kullandığı otobüse aşırı sağcılar saldırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, hafta sonunda aşırı sağcı ve İslam karşıtı İngiliz Savunma Birliği (EDL) adlı örgütün gösterisinde, başötülü bir otobüs şoförünün, protestocular tarafından kuşatıldığı anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

The Independent gazetesi, yolcuları tahliye edilmesine rağmen aracından ayrılmayan sürücü için "Gemisini terk etmeyen kaptan gibi protestoculara cesaret ve hoşgörüyle karşılık verdi" dedi.

EDL'nin, yasak olmasına rağmen Facebook üzerinden bir mahkemeden görüntüler yayımladığı için 13 ay hapis cezasına çarptırılan eski liderleri Tommy Robinson'ın serbest bırakılması talebiyle düzenlediği gösteriye, binlerce kişi katıldı.

Başörtülü şoförün kullandığı otobüse aşırı sağcılar saldırdı

ABD merkezli aşırı sağcı bir örgütün de destek verdiği eylemde göçmen karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) lideri Gerard Batten, Hz. Muhammed'e hakaret etti.

Gösteride Londra'nın Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın maskesinin iliştirildiği domuz şeklinde bir balon taşındı, "Trump'ı Seviyoruz" sloganları atıldı.

Gösteri dağılırken, protestocular Trafalgar Meydanı'nda kalabalığın arasından geçmeye çalışan, başörtülü bir kadının kullandığı otobüsün önünü kesti. Kalabalık, yumrukladığı aracın ön camına "İngiltere Trump'ı seviyor" yazılı bir poster yapıştırdı.

Başörtülü şoförün kullandığı otobüse aşırı sağcılar saldırdı

Yolcular güvenlik kaygısıyla tahliye edilirken, otobüs sürücüsü aracından inmeyi reddetti. Zaman zaman kalabalığa gülümseyen ve sükunetiyle dikkat çeken sürücü, 30 dakika boyunca polis takviyesinin gelmesini bekledi. Adı açıklanmayan sürücü, polisin eylemcileri dağıtmasından sonra yoluna devam etti.

 

Son 24 saatte ne oldu? (16.07.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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